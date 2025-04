Enkele Belgische burgers zien persoonsgegevens naamgenoot bij belastingaangifte

Enkele Belgische burgers hebben persoonsgegevens van andere personen met exact dezelfde naam kunnen inzien via het belastingportaal Tax-on-web. De Federale Overheidsdienst Financiën heeft het datalek erkend en het probleem zou inmiddels verholpen zijn.

Een van de getroffenen zegt tegen het radioprogramma De Inspecteur dat ze onder meer het huwelijkscontract en documenten over eigendommen van een naamgenoot kon zien via de officiële belastingaangiftewebsite, zo meldt VRT. Nadat het incident gemeld werd bij de FOD Financiën zou het nog acht maanden geduurd hebben voordat het datalek verholpen werd. Een andere getroffene meldt dat haar dochter en schoonzus dezelfde naam hebben; bijlagen van deze twee personen werden op Tax-on-web verwisseld.

De Federale Overheidsdienst Financiën zegt: "Mensen krijgen gegevens te zien van anderen en dat is niet de bedoeling. De oorzaak is dat nog niet alle diensten het rijksregisternummer gebruiken als ze documenten doorgeven aan ons. Dat rijksregisternummer is een uniek nummer voor elke inwoner in ons land. Maar als documenten alleen een naam vermelden, kan er een naamsverwarring zijn. Als het rijksregisternummer erbij staat, kan dat in principe niet."

Bij bepaalde overheidsdiensten wordt er in België dus nog geen gebruik gemaakt van een rijksregisternummer. Dit zou vooral gelden voor kleinere instanties. In deze gevallen worden documenten dan nog op basis van de naam van een persoon ingevoerd, waardoor het in de bovenstaande gevallen klaarblijkelijk misging.