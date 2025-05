Externe partij veroorzaakt e-mailstoring GLS, melding bij AP gemaakt - update

GLS Netherlands laat tegenover Tweakers weten dat de e-mailstoring van gisteren inderdaad werd veroorzaakt door een 'externe IT-dienstverlener'. Grofweg 5000 gebruikers zouden door de storing onbedoeld e-mails met bezorg- en pakketinformatie van anderen hebben ontvangen.

De storing vond op dinsdagmiddag tussen 13.50 en 14.33 uur plaats; in dit tijdsbestek werden de foutieve mails verzonden. Het kan zijn dat getroffenen ook hierna nog mails ontvingen. Het probleem werd veroorzaakt door een update van een externe e-mailprovider, zo verduidelijkt Managing director Milo Kars tegenover Tweakers. Deze derde partij werd na signalering van het probleem verzocht om al het mailverkeer stop te zetten. GLS zegt dat deze dienstverlener vervolgens maatregelen heeft getroffen en dat het e-mailsysteem ondertussen weer gewoon werkt.

Ook zegt GLS Netherlands dat er een melding is gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens Kars stonden in de mails NAW-gegevens, waaronder dus namen, e-mailadressen en adresgegevens. Er wordt 'op korte termijn' contact opgenomen met getroffenen. Alle 5000 getroffenen stonden in het systeem van GLS omdat zij eerder van de pakketdienst gebruikmaakten.

Dinsdagmiddag meldden meerdere gebruikers dat zij tientallen tot zelfs duizenden e-mails ontvingen, zowel van GLS Netherlands zelf als van andere partijen die gebruikmaken van de pakketbezorgdienst. Kars zei toen al tegen Tweakers dat het waarschijnlijk om een fout bij een externe partij zou gaan.

Update, 17.50 uur: Er is verdere informatie van Milo Kars aan het artikel toegevoegd, onder meer verduidelijking over wie er specifiek getroffen zijn en waar het probleem door veroorzaakt werd.