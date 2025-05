GLS bevestigt dat klanten e-mails met andermans pakketinfo krijgen - update

Verschillende individuen melden dat ze tientallen e-mails hebben ontvangen van pakketbezorgdienst GLS met informatie over pakketten van anderen. In de mails zouden ook klantengegevens en de mogelijkheid tot het wijzigen en weigeren van bezorgingen staan.

Een getroffene meldt op Twitter dat ze tientallen mails kreeg van GLS Netherlands en andere bedrijven die van de pakketdienst gebruikmaken. Ze zou geen contact kunnen krijgen met de klantenservice van het bedrijf. Op de betreffende tweet reageren verschillende anderen die zeggen tot dusver honderden tot zelfs duizenden mails van GLS te hebben ontvangen en ook geen contact te kunnen krijgen met het bedrijf. Ondertussen zou de toestroom van e-mails gestopt zijn, zeggen verschillende getroffenen op Twitter.

Het is vooralsnog niet duidelijk hoeveel mensen zijn getroffen door het vermeende datalek en wat de oorzaak hiervan is. GLS is niet direct bereikbaar voor toelichting. Een werknemer van een bureau dat de pr voor GLS Netherlands doet, zegt tegenover Tweakers dat er nog geen duidelijkheid is over het probleem.

Update, 16.10 uur: Managing director van GLS Netherlands Milo Kars heeft tegenover Tweakers bevestigd dat een onbekend aantal gebruikers momenteel onbedoeld e-mails ontvangt over pakketten van anderen. De mails zouden geen 'hypergevoelige' data bevatten: e-mails zouden alleen adressen en pakketnummers bevatten. Dit spreken meerdere getroffenen tegen. Overigens zegt GLS met de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan overleggen of een officiële melding van een datalek nodig is.

De oorzaak van het probleem is officieel nog niet bekend, maar Kars zegt dat GLS het vermoeden heeft dat de fout veroorzaakt werd door de gehanteerde e-mailprovider. De betreffende e-mailprovider, die niet bij naam genoemd werd, is door GLS gecontacteerd en ondertussen is al het e-mailverkeer vanuit de bezorgdienst stopgezet.

Dat betekent dat klanten momenteel geen e-mails meer kunnen ontvangen van GLS. Kars zegt dat dit vervelend is, maar dat bestelinformatie niet per se via de mail gedeeld hoeft te worden.

Opdrachten van mensen die onbedoeld e-mails kregen en hebben geprobeerd om andermans bezorgmoment te weigeren of wijzigen worden niet uitgevoerd. GLS zou dergelijke verzoeken überhaupt pas de volgende dag verwerken en alle opdrachten vanaf het moment dat het probleem ontstond worden retroactief geannuleerd.