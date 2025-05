Nvidia brengt GeForce RTX 4060 Ti-variant met 16GB geheugen uit

Nvidia heeft zijn GeForce RTX 4060 Ti 16GB uitgebracht. Het bedrijf kondigde die kaart eerder al aan voor een release in juli, maar deze had nog geen concretere releasedatum. De RTX 4060 Ti krijgt een adviesprijs van 559 euro. Dat is 110 euro meer dan de bestaande 8GB-variant.

De Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16GB kwam dinsdag 18 juli om 15.00 uur uit. De videokaart heeft twee keer zoveel geheugen, maar is verder identiek aan de huidige RTX 4060 Ti 8GB. Zo behoudt de 16GB-variant een Ada Lovelace-gpu met 4352 CUDA-cores. Ook de geheugenbus van 128bit blijft ongewijzigd. De 16GB-variant heeft een adviesprijs van 559 euro, terwijl de 8GB-variant beschikbaar is voor 449 euro.

Er zijn nog geen onafhankelijke reviews van de RTX 4060 Ti 16GB verschenen. Nvidia heeft voor de release van deze kaart geen reviewsamples beschikbaar gesteld. Er waren voorafgaand aan de release ook geen drivers beschikbaar voor de pers, schrijft TechPowerUp. Daardoor was ook het testen van eventuele kaarten van boardpartners tot het introductiemoment niet mogelijk.