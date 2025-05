Nvidia brengt GeForce RTX 4090 in oktober uit, RTX 4080-gpu's volgen in november

Nvidia heeft zijn eerste GeForce RTX 40-videokaarten aangekondigd. Deze worden gebaseerd op een nieuwe Ada Lovelace-architectuur. Het bedrijf komt met een RTX 4090 voor 1959 euro en twee RTX 4080-varianten voor respectievelijk 1099 en 1469 euro.

Nvidia positioneert de GeForce RTX 4090 als het topmodel in de nieuwe line-up. De RTX 4090 beschikt over 16.384 CUDA-cores met een baseclock van 2,23GHz en een boostclock van 2,52GHz. Nvidia levert deze videokaart met 24GB GDDR6X-geheugen en een geheugenbus van 384bit. De kaart krijgt een tbp van 450W. Nvidia claimt dat de kaart 'tot twee keer sneller dan de RTX 3090 Ti is in huidige games'.

Daarnaast komt het bedrijf met twee verschillende GeForce RTX 4080-modellen. Het 'instapmodel' wordt een GeForce RTX 4080 12GB, die beschikt over GDDR6X-geheugen en een Lovelace-gpu met 7680 CUDA-cores. Deze krijgt kloksnelheden van 2,31GHz met een turbofrequentie van 2,61GHz. De RTX 4080 12GB krijgt een 192bit-geheugenbus en een tbp van 285W.

Daarnaast introduceert Nvidia een 16GB-variant van de RTX 4080. Deze krijgt, naast extra geheugen, echter ook een krachtigere gpu met 9728 CUDA-cores. De kloksnelheid ligt bij deze kaart op 2,21GHz met een boostclock van 2,51GHz. Verder krijgt deze kaart een 256bit-geheugenbus en een tbp van 320W. Beide RTX 4080-videokaarten komen in november uit. Nvidia gaat Founders Editions van de RTX 4090 en RTX 4080 16GB produceren. Van de RTX 4080 12GB komen alleen aangepaste varianten van boardpartners op de markt.

TSMC en de Lovelace-architectuur

De GeForce RTX 40-videokaarten worden geproduceerd op het 4N-procedé van TSMC, dat het bedrijf samen met Nvidia heeft ontwikkeld voor het produceren van gpu's. De vorige RTX 30-generatie werd door Samsung geproduceerd op 8nm.

Het topmodel in de GeForce RTX 40-line-up, de RTX 4090, beschikt volgens Nvidia over 76 miljard transistors. De fabrikant claimt dat de Lovelace-architectuur tot twee keer sneller is dan de huidige GeForce RTX 3090 Ti in games met rasterization. In het geval van raytracing claimt Nvidia een prestatiewinst van vier keer ten opzichte van de RTX 3090 Ti.

De nieuwe videokaarten worden gebaseerd op een nieuwe Ada Lovelace-architectuur. Hiermee vernieuwt Nvidia onder meer de streaming multiprocessors. Volgens het bedrijf leveren deze ieder tot twee keer betere prestaties. Daarnaast introduceert Nvidia een nieuwe shader execution re-ordering-functie. Deze moet shading in de gpu-pipeline versnellen door workloads in realtime te reschedulen om deze zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Volgens Nvidia is dit twee tot drie keer sneller voor raytracing en levert dit tot 25 procent betere gameprestaties in zijn algemeen.

Onderdeel van Lovelace is ook een derde generatie raytracingcores, die een twee keer hogere throughput moeten leveren bij ray-triangle interceptions. Een vierde generatie Tensor-cores moet daarnaast tot vier keer hogere throughput leveren dan voorheen. Dat wordt bereikt door gebruik te maken van de fp8-transformerengine die Nvidia introduceerde in de Hopper-architectuur voor datacenters. Verder krijgt de RTX 40-serie ondersteuning voor AV1-encoding. Upscalingtechniek DLSS krijgt een nieuwe 3.0-versie, die voor het eerst ook eigen frames kan genereren voor hogere framerates. DLSS 3.0 werkt alleen op RTX 40-kaarten, en dus niet op gpu's uit voorgaande generaties.

Prijzen en beschikbaarheid

De gepresenteerde RTX 40-videokaarten komen in de komende weken beschikbaar. De GeForce RTX 4090 komt op 12 oktober uit. Deze videokaart krijgt dan een adviesprijs van 1959 euro; dat is 410 euro meer dan de RTX 3090 bij release. Beide RTX 4080-varianten volgen in november. De 12GB-variant komt dan beschikbaar voor 1099 euro, waar de RTX 3080 bij release 719 euro moest kosten. De 16GB-variant krijgt een adviesprijs van 1469 euro en komt daarmee dichtbij de adviesprijs van de RTX 3090 bij release.

Het bedrijf houdt voorlopig zijn RTX 30-serie in de running. De GeForce RTX 3080, 3070 en 3060 blijven allemaal beschikbaar naast de drie nieuwe RTX 40-videokaarten, zo stelt Nvidia tijdens zijn presentatie. Nvidia rept op dit moment nog niet over de release van lager gepositioneerde GeForce RTX 40-videokaarten, zoals een RTX 4070 of RTX 4060. De verwachting was al dat Nvidia tijdens deze presentatie alleen zijn hoogst gepositioneerde modellen zou presenteren.