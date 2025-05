Nvidia DLSS 3 belooft hogere framerates door nieuwe frames te creëren - update 3

Nvidia introduceert een nieuwe versie van zijn DLSS-upscalingtechniek. Versie 3.0 krijgt de mogelijkheid om geheel nieuwe frames te creëren, waar de voorgaande versies alleen bestaande frames konden upscalen. DLSS 3.0 werkt exclusief op RTX 40-videokaarten.

Nvidia schrijft dat DLSS 3.0 'tot vier keer betere framerates' kan leveren dan bij het traditioneel renderen van games. De upscalingtechniek krijgt daarvoor een nieuwe optical flow accelerator, die compleet nieuwe frames genereert. Dat gebeurt door twee sequentiële frames in een game te analyseren. Daarmee berekent de optical flow accelerator hoe objecten en elementen in een gamescène zich tussen die twee frames verplaatsen op het scherm. Deze informatie wordt vervolgens samen met geüpscalede frames in een neuraal netwerk gevoerd. Het Frame Generation-algoritme genereert vervolgens een tussenliggende frame, voor een soepelere overgang.

Dit betreffen dus geheel nieuwe frames, die niet door de gpu zelf berekend hoeven te worden. DLSS 3.0 moet daarmee 'aanzienlijk' hogere framerates dan voorheen bieden. Deze voordelen zouden gelden voor games die cpu- en gpu-limited zijn, omdat de nieuwe frames niet worden gerenderd in de traditionele grafische pipeline en de cpu en gpu dus niet belasten.

Hiermee werkt DLSS 3.0 aanzienlijk anders dan de huidige versie van DLSS. DLSS 2.0 is een techniek voor temporal upscaling. In de praktijk betekent dit dat DLSS 2.0 gebruikmaakt van informatie uit voorgaande frames om huidige frames te verscherpen. Daarbij worden geen nieuwe frames gegenereerd. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel waarin de werking van Nvidia DLSS wordt uitgelegd, naast de werking van AMD FSR 2.0 en Intel XeSS.

DLSS 3.0 komt beschikbaar voor 'meer dan 35' games, waaronder titels als Cyberpunk 2077, F1 22, Hitman 3, Microsoft Flight Simulator, Stalker 2 en The Witcher 3: Wild Hunt. Ook verschillende game-engines krijgen ondersteuning voor de upscalingtechniek, zoals Frostbite, Unity en Unreal Engine 4 en 5. De nieuwe techniek bouwt verder op DLSS 2.0 en kan daardoor volgens Nvidia relatief gemakkelijk in bestaande games met DLSS geïntegreerd worden. De nieuwe techniek werkt alleen op RTX 40-gpu's en komt dus niet beschikbaar voor oudere RTX-kaarten.

Update, 21.56 uur: In het artikel stond dat DLSS 3.0 informatie uit voorgaande frames gebruikt om daarna een extra frame te genereren en te tonen. Dit lijkt niet te kloppen; in een hands-on schrijft Digital Foundry dat met DLSS 3.0 twee frames worden gerenderd met bestaande renderingstechnieken, waar vervolgens een derde 'geïnterpoleerde' frame tussenin wordt gevoegd. Het artikel is hierop aangepast.

Update 2, woensdag: Nvidia bevestigt tegenover Tweakers dat DLSS wél informatie uit voorgaande frames gebruikt om een extra, toekomstige frame te genereren. Er is volgens het bedrijf dus geen sprake van interpolatie. Het artikel is daarop aangepast.

Update 3, vrijdag: Nvidia geeft in een GTC-keynote over AI meer informatie over de werking van DLSS 3. Daarin werd een werking beschreven die tóch meer lijkt op interpolatie. Een woordvoerder van Nvidia vertelt nu aan Tweakers dat DLSS 3 inderdaad toch geen toekomstige frames genereert, maar tussenframes. Bovenstaande verklaring van Nvidia leek dan ook niet te kloppen. Het artikel is aangepast.