UEVR-mod maakt Unreal Engine-games speelbaar in virtual reality

Praydog heeft zijn UEVR-mod uitgebracht als publieke bèta. Gebruikers kunnen daarmee duizenden Unreal Engine-games spelen in VR met zes degrees of freedom. Praydog bracht eerder al een soortgelijke mod uit om RE Engine-games van Capcom in VR te spelen.

Praydog heeft de UEVR-bèta en de broncode openbaar beschikbaar gesteld via GitHub. De mod is compatibel met Unreal Engine-versie 4.8 tot en met 5.3. UEVR ondersteunt standaard 6DOF-tracking, waarmee games de bewegingen van de VR-headset kunnen volgen. De mod ondersteunt ook standaard stereoscopische 3d-rendering. Het team van Praydog heeft de mod op verschillende VR-headsets getest, waaronder de Meta Quest 2 en Quest Pro, Oculus Rift en Rift S, Valve Index, HTC Vive, Bigscreen Beyond, Pimax-headsets en Windows Mixed Reality-brillen als de HP Reverb G2.

De UEVR-mod bestaat uit een grafische interface waarmee gebruikers hun Unreal Engine-games kunnen koppelen en starten in VR-modus. Gebruikers moeten hun game handmatig starten en vervolgens selecteren in de UEVR-interface, waarna de UEVR-code wordt 'geïnjecteerd'. De mod ondersteunt verschillende rendermodi en kan overweg met de OpenVR- en OpenXR-runtimes.

De mod werkt in theorie met 'meer dan' 11.000 Unreal Engine-games, stelt Flat2VR. Die community toont in een showcase dat de mod bijvoorbeeld werkt in games als Atomic Heart, Star Wars Jedi: Fallen Order, Outer Wilds en Little Nightmares. UEVR betreft nog een bèta, die dus mogelijk niet altijd naar verwachting werkt. Flat2VR-communityleden hebben een spreadsheet gepubliceerd met geteste games, waarin ook profielen staan met geoptimaliseerde motioncontrolinstellingen voor verschillende games. Op termijn moeten deze profielen automatisch geïnstalleerd kunnen worden via de UEVR-interface, maar momenteel moeten ze nog handmatig gedownload en geïmporteerd worden.