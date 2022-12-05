Epic Games kondigt Fortnite Chapter 4 aan met Unreal Engine 5.1, Nanite en Lumen

Epic Games introduceert Chapter 4 van battleroyalegame Fortnite. Hiermee stapt de game over op Unreal Engine 5.1, waarmee Fortnite onder meer ondersteuning krijgt voor grafische features als Nanite, Lumen en Temporal Super Resolution. Fortnite Chapter 4 is vanaf nu beschikbaar.

Epic Games kondigt de overstap op Unreal Engine 5.1 aan in een blogpost. De battleroyalegame krijgt daarmee onder meer ondersteuning voor het Nanite-rendersysteem dat werd geïntroduceerd in Unreal Engine 5. Dit systeem voor 'gevirtualiseerde geometrie' biedt de mogelijkheid om objecten van miljoenen polygonen te renderen, zonder dat dat negatieve gevolgen voor de prestaties heeft. Volgens Epic Games krijgen bijvoorbeeld individuele bomen ongeveer 300.000 polygonen dankzij Nanite. Gebouwen in het spel bestaan dankzij Nanite ieder uit 'miljoenen polygonen'.

Fortnite krijgt ook ondersteuning voor Lumen, een soort softwarematige raytracing. In Fortnite wordt de techniek ingezet voor reflecties op glanzende materialen en water, naast global illumination voor omgevingslicht met een framerate van 60fps. In combinatie daarmee voegt Epic Games virtual shadow maps toe aan de game, wat realistischere schaduwen mogelijk maakt. Verder krijgt de game Temporal Super Resolution, een temporalupscalingtechniek als Nvidia DLSS en AMD FSR 2.0.

Spelers kunnen de Nanite-renderer gebruiken op pc's met minimaal een Nvidia Maxwell-kaart, AMD GCN-gpu of nieuwer. Epic Games raadt echter minimaal een Nvidia GeForce RTX 2080 of AMD Radeon RX 5700 aan. Nanite werkt alleen in combinatie met DirectX 12. Op de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles werken Nanite, Lumen en Temporal Super Resolution alleen wanneer de 120fps-modus is uitgeschakeld, zegt Epic.

Epic Games introduceerde deze nieuwe features in Unreal Engine 5, die eerder dit jaar officieel beschikbaar kwam. Eerder deze maand volgde Unreal Engine 5.1, een update die onder meer betere ondersteuning voor Nanite en Lumen met 60fps mogelijk maakt op consoles. Fortnite is een van de eerste games die de overstap naar deze engineversie maakt. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een interview met Epic Games, waarin Unreal Engine 5 en zijn nieuwe functies worden toegelicht door Nick Penwarden en Arjan Brussee.