Epic Games kondigt Fortnite Chapter 3 aan met nieuw eiland

Epic Games heeft Chapter 3 voor Fortnite aangekondigd. Het nieuwe hoofdstuk brengt verschillende grote veranderingen met zich mee. Chapter 3 laat spelers op een nieuw eiland spelen met nieuwe vaardigheden. De Battle-Pass bevat daarnaast een Spider-Man-outfit.

Epic Games publiceert een trailer met details over Fortnite Chapter 3. Dit hoofdstuk brengt onder andere een nieuw eiland met zich mee. Dat nieuwe eiland is deels bedekt met sneeuw en krijgt te maken met weersveranderingen, zoals bliksemstormen. Er is ook een tornado te zien in de trailer, waarin spelers kunnen rondvliegen.

Gamers krijgen ook nieuwe vaardigheden in Chapter 3 van Fortnite. Spelers kunnen nu slidings maken en op Spider-Man-achtige wijze door de spelwereld rondslingeren. Het is ook mogelijk om kampen op te zetten op het eiland. Spelers kunnen daar healen en items opslaan voor gebruik in een andere spelronde.

Epic Games introduceert verder nieuwe wapens, nieuwe items, en een 'overwinningskroon'. De game krijgt ook een nieuwe Battle-Pass. Eigenaren daarvan kunnen onder andere een Spider-Man-outfit vrijspelen, wat past bij de nieuwe rondslingervaardigheid. De trailer toont ook Marcus Fenix uit Gears of War en The Foundation. Dat laatste personage wordt gespeeld wordt Dwayne 'The Rock' Johnson, zo bleek zaterdagavond.

De Chapter 3-aankondiging volgt een groot The End-evenement, dat op zaterdag plaatsvond binnen Fortnite. Na afloop van dat evenement, waarin spelers het opnamen tegen zombies, ufo's, en de Cube Queen, werd het complete Fortnite-eiland 'omgekieperd'. Sindsdien is Fortnite offline. Het officiële Twitch-kanaal van Fortnite en de Fortnite-website tonen alleen een personage dat gestrand is op zee. Het is niet bekend wanneer Chapter 3 exact begint, aangezien de update nog niet is uitgebracht. Vermoedelijk zal dat binnenkort gebeuren.