Sony eist deel omzet crossplay-games als spelers vooral op PlayStation spelen

Epic Games betaalt Sony in sommige gevallen voor crossplay in Fortnite. Sony zegt dat crossplay voor inkomstenderving kan zorgen en eist een deel van de omzet als spelers vooral op PlayStation-consoles spelen. Volgens Epic heeft alleen Sony dergelijke eisen.

Fortnite-maker Epic Games moet een deel van de inkomsten betalen aan Sony als een speler primair op een PlayStation-console speelt, maar de in-gameaankopen op bijvoorbeeld een iPhone doet. Ceo Tim Sweeney zei dat tijdens de rechtszaak tussen Epic Games en Apple. Onder andere The Verge doet daar verslag van.

Platformhouders zoals Apple en Sony krijgen 30 procent commissie op dergelijke aankopen. Sony ziet de aanwezigheid van crossplay als mogelijke omzetderving. Als een speler alleen op de PlayStation speelt, worden immers alle aankopen op die console gedaan en krijgt Sony daarover commissie. Volgens Sweeney is Sony het enige bedrijf dat een dergelijke compensatie eist voor crossplay. Fortnite heeft ook crossplay op Xbox-consoles, de Nintendo Switch en op iOS en Android.

Wat de definitieve afspraak is tussen Sony en Epic Games over het afstaan van inkomsten, is niet duidelijk. Het document uit 2019 toont een berekening die aangeeft dat Sony geld krijgt als de percentage van de omzet via het PlayStation Network beduidend lager is dan het gameplaypercentage op PSN. Dat schetst dus een situatie waarin spelers vooral op PlayStation-consoles spelen, maar hun in-gameaankopen niet evenredig vaak op het Sony-platform doen.

Sony hield crossplay jarenlang tegen op het PlayStation-platform. Daar is de laatste jaren verandering in gekomen, vermoedelijk door het invoeren van deze compensatieregeling van Sony. Uit de rechtszaak blijkt ook dat Sony niet toestaat om virtuele munten in games over te zetten naar of van een PlayStation-console en er moet verplicht een instelling zijn om alle crossplaymogelijkheden uit te zetten.

Epic kon zich niet voorstellen 'niet te krijgen wat we willen'

Epic Games heeft hard gelobbyd bij Sony voor het mogelijk maken van crossplay, blijkt uit een e-mail uit 2019 die is vrijgegeven. Een Epic-topman stelt daarin dat het een win-winsituaties is voor beide partijen en dat hij zich niet voor kan stellen dat Epic 'niet krijgt wat we willen', omdat Fortnite het meest gespeelde spel is op PlayStation-consoles.

Epic stelde onder andere voor om Sony's e-sport-API te integreren in Unreal Engine 4 en dat groots aan te kondigen op de E3-gamebeurs. Epic zou crossplay in Fortnite samen met Sony aan willen kondigen en dan Sony 'als helden' neerzetten.

Ook deed Epic de suggestie om bijvoorbeeld een nieuwe game voor Sony's volgende VR-platform te ontwikkelen en om Sony's licentie op Unreal Engine 4 te verlengen tegen gunstige termen. Sony ging niet in op de aanbiedingen. Pas later, na de afspraken over delen van omzet, werd crossplay in Fortnite mogelijk op PlayStation-consoles.