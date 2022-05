Document toont agressieve strategie die Epic Games Store winstgevend moet maken

De Epic Games Store, die nu goed is voor een verlies van honderden miljoenen dollars per jaar, is volgens Epic over drie of vier jaar winstgevend. Dat zegt Epic-ceo Tim Sweeney en dat staat ook in strategische documenten van eind 2019.

Het document, dat is vrijgekomen bij de rechtszaak tussen Epic en Apple, beschrijft twee strategieën voor de toekomst van de Epic Games Store. Een agressief model gaat uit van flinke investeringen in exclusieve games en daarmee zou Epic in 2024 voor het eerst winst maken met de downloadwinkel voor pc-games. Bij dit model zou de omzet vanaf 2023 meer dan een miljard dollar bedragen en zou de downloadwinkel 125 miljoen gebruikers hebben, waarvan 50 miljoen actief.

De tweede strategie beschrijft een winding down-model waarbij de investeringen afnemen en er veel minder gebruikers bij komen. De kosten zijn dan ook lager en dat zou dan vanaf 2023 winst moeten opleveren.

Het is niet bekend of Epic momenteel daadwerkelijk de strategie uit het document volgt, maar alles wijst erop dat het bedrijf het agressieve model nastreeft. Tijdens de rechtszaak zei Epic Games-ceo Tim Sweeney dat de downloadwinkel nu verlies maakt en gaf hij aan dat de verwachting is dat de store over drie of vier jaar winstgevend zal zijn. Dat komt ook overeen met de geschetste agressieve strategie.

Volgens het agressieve model moeten er jaarlijks zo'n vier Tier 1-exclusives uitkomen in de Epic Games Store. Daarmee bedoelt het bedrijf games die minimaal 60 miljoen dollar omzet behalen. Met het agressieve model denkt Epic Games tot 50 procent van de omzet van de hele markt voor pc-gaming te kunnen behalen, mits Steam niet reageert en zijn commissie niet verlaagt. Als Steam dat wel doet, denkt Epic Games tot 35 procent marktaandeel te komen.

Minder uitgeven aan gratis games

Beide strategieën gaan uit van het afbouwen van het weggeven van gratis games. Daar wordt ieder jaar minder voor uitgetrokken. Volgens het document was het budget voor het uitkopen van uitgevers om games gratis weg te geven in 2019 en 2020 per jaar 34 miljoen dollar. In de jaren daarna is dat budget 15 miljoen dollar.

Het is niet bekend of Epic daadwerkelijk 34 miljoen dollar heeft uitgegeven in 2020. Het gaat om een strategie die eind 2019 is opgesteld. In de eerste negen maanden van 2019 heeft Epic zo'n 11,7 miljoen dollar uitgegeven aan gratis games, bleek eerder al uit documenten. Vermoedelijk heeft Epic in 2020 uitgever Take-Two flink betaald voor het weggeven van GTA V, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt.