Epic Games klaagt AR-bedrijf Nreal aan omdat naam teveel op Unreal lijkt

Game-ontwikkelaar Epic Games klaagt het Chinese AR-bedrijf Nreal aan. Dat doet Epic omdat dat bedrijf inbreuk zou maken op zijn Unreal-handelsmerken. Epic Games stelt dat de naam Nreal er vrijwel identiek uitziet en hetzelfde klinkt als Unreal.

Epic Games heeft de aanklacht vorige week ingediend bij een rechtbank in de Amerikaanse staat North-Carolina, merkte The Verge op. De ontwikkelaar claimt dat de naam 'Nreal' opzettelijk lijkt op Unreal Engine, en dat het Chinese bedrijf zich volledig bewust is van de Unreal-handelsmerken die Epic in handen heeft.

"Het is geen toeval dat Nreal zijn bril heeft vernoemd naar de toonaangevende engine voor het creëren van meeslepende en interactieve 3d-content", schrijft een advocaat van Epic Games in een gepubliceerde brief aan de rechtbank. Daarbij meldt de advocaat dat de Unreal Engine op de ontwikkelaarssite van Nreal wordt genoemd als een van de drie ontwikkelplatforms die beschikbaar komen voor de AR-brillen van Nreal, naast Unity en Android. Epic Games claimt verder dat Nreal in hetzelfde marktsegment als Epic Games concurreert.

Nreal bracht vorig jaar zijn eerste AR-headset uit, genaamd Nreal Light. Deze AR-bril projecteert virtuele 3D-objecten in een echte ruimte. Het bedrijf bracht vorig jaar ook een game uit om de functies van de bril te demonstreren, genaamd Nreal Tower. De Nreal Light is sinds vorig jaar beschikbaar in Zuid-Korea, en wordt inmiddels ook verkocht in Duitsland en Japan. De maker zou van plan zijn om de AR-bril dit kwartaal nog uit te brengen in de Verenigde Staten. Epic Games maakt in zijn aanklacht dan ook bezwaar tegen de uitgifte van een Nreal-handelsmerk in de VS. De Amerikaanse ontwikkelaar vraagt ook om een schadevergoeding voor de 'geleden schade' van Epic Games.

Epic Games is momenteel ook verwikkeld in een andere rechtszaak. Het bedrijf heeft recentelijk Apple aangeklaagd. Epic Games vindt dat de commissie van 30 procent die Apple rekent voor aankopen in de App Store te hoog is. Tegelijkertijd is Epic Games van mening dat het App Store-beleid te gesloten is, omdat ontwikkelaars geen eigen appwinkel voor iOS-apparaten kunnen maken. Apple is zelf van mening dat dit beleid belangrijk is voor veiligheid en privacy. Tweakers publiceerde onlangs een achtergrondverhaal over de rechtszaak tussen Apple en Epic Games.