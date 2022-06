Gears of War-ontwikkelaar gebruikt Unreal Engine 5 voor 'meerdere' next-gengames

Game-ontwikkelaar The Coalition gaat de Unreal Engine 5-engine van Epic Games gebruiken voor toekomstige titels. Dat maakt de studio achter de Gears of War 4 en Gears 5 bekend. Het bedrijf zou de engine gebruiken voor meerdere onaangekondigde games.

De studio meldt in een blogpost bekend dat het bedrijf Unreal Engine 5 gaat gebruiken voor het ontwikkelen van next-gengames. De studio werkt aan meerdere titels, maar het bedrijf meldt daarbij dat deze games niet op de korte termijn worden aangekondigd. "De overstap naar een nieuwe engine is een hele onderneming, dus we willen duidelijk stellen dat we voorlopig geen nieuwe projecten of titels zullen aankondigen."

Het bedrijf maakt verder bekend dat Operation 7 en Operation 8 voor Gears 5 dit jaar nog verschijnen. Deze twee operaties zouden ieder twee drops bevatten met nieuwe personages, speelvelden en in-game evenementen. Gedurende 2021 zou de ontwikkelaar ook store-updates uitbrengen met nieuwe content.

The Coalition werd in 2010 opgericht door Microsoft en ontwikkelt sinds 2015 Gears of War-games. De studio heeft onder andere de Ultimate Edition van de eerste Gears of War-game gemaakt. Gears of War 4, Gears 5 en Gears Tactics zijn volledig ontwikkeld door The Coalition. De studio maakt nog niet bekend aan welke next-gengames het bedrijf werkt, maar het is aannemelijk dat het om exclusieve games voor de Xbox Series-consoles en Windows-pc's gaat. De games moeten 'de komende jaren' uitkomen.

Unreal Engine 5 werd vorig jaar aangekondigd door ontwikkelaar Epic Games. Unreal Engine 5 krijgt verschillende nieuwe features ten opzichte van de vorige Unreal Engine-versie. Deze functies voor meer realistische games moeten zorgen.

Epic Games toonde vorig jaar bijvoorbeeld Lumen, een verlichtingstechnologie voor dynamische realtime global illumination die in Unreal Engine 5 zit verwerkt. Lumen zou minder zwaar zijn dan realtime raytracing, stelde Epic Games vorig jaar in een interview met Digital Foundry. Met Nanite zouden ontwikkelaars daarnaast miljarden polygonen tegelijkertijd kunnen importeren naar de engine. In de praktijk moet Nanite zorgen voor meer gedetailleerde geometrie. Unreal Engine 5 wordt later dit jaar uitgebracht.

Epic Games kondigde Unreal Engine 5 een jaar geleden aan