Epic en Spotify spreken zich uit tegen verlaging van commissie in App Store

Spotify en Epic Games zijn niet blij met Apples beslissing om de tarieven voor App Store-ontwikkelaars te verlagen. Het besluit zou arbitrair zijn en voor verdeling onder ontwikkelaars zorgen, klagen de bedrijven.

De kritiek komt van de twee bedrijven die al langer optreden tegen Apples praktijken rondom de App Store. Epic Games, dat onder andere Fortnite maakt, en muziekstreamingdienst Spotify verenigden zich eerder dit jaar in de Coalition for App Fairness tegen de vermeende monopoliepositie die Apple met de App Store heeft, en dan specifiek tegen de afdracht van dertig procent van de inkomsten van ontwikkelaars. Eerder deze week verlaagde Apple de commissie naar 15 procent, maar alleen voor ontwikkelaars die jaarlijks minder dan een miljoen dollar op iOS verdienen. Epic en Spotify vallen daar niet onder.

De bedrijven reageren boos tegen The Verge. "Dit zou iets zijn om te vieren als het niet een gecalculeerde zet van Apple was om hun monopolie te behouden", zegt Epic-ceo Tim Sweeney. Hij denkt dat er door de actie minder critici zullen opstaan waardoor de coalitie minder kans maakt. Hij verwijst daarbij niet alleen naar de lagere afdracht voor kleine ontwikkelaars, maar ook naar speciale deals die Apple heeft gesloten met bijvoorbeeld Amazon, een partij die ook minder commissie betaalt.

Ook Spotify is niet blij met de veranderingen. Het bedrijf noemt de actie in een verklaring 'arbitrair en grillig'. De dienst is het nog steeds oneens met de communicatieregels in de App Store die het verbieden om te verwijzen naar goedkopere abonnementen die via de website zijn af te sluiten. De nieuwe prijsverlaging zou dan ook 'window dressing' zijn, en afleiden van het feit dat Apple zijn machtspositie misbruikt, stelt het bedrijf. "Zorgen dat de markt competitief blijft, is een belangrijke taak", schrijft Spotify.

Beide bedrijven hekelen ook het feit dat Apples regels nu verschillend zijn voor verschillende bedrijven. Apple heeft in het verleden vaker het verweer gevoerd dat het zijn regels voor iedereen hetzelfde houdt, maar dat is volgens Spotify en Epic dus niet waar. Het zijn niet alleen deze twee bedrijven die kritiek hebben op Apples nieuwe beleid. Ook David Heinemeier Hansson van Basecamp, dat ook bij de Coalition for App Fairness is aangesloten, noemt het plan 'zo slim als het ziek is'.