Epic Games Store zorgt voor honderden miljoenen dollars verlies per jaar

De Epic Games Store boekte in 2019 een verlies van zo'n 181 miljoen dollar, in 2020 een verlies van naar verwachting 273 miljoen dollar en de projectie voor 2021 is een verlies van zo'n 139 miljoen dollar. Dat blijkt uit documenten in de rechtszaak Apple versus Epic Games.

Een grote kostenpost voor Epic Games zijn de minimum guarantees; geldbedragen die Epic Games als omzetvoorschot geeft aan uitgevers of ontwikkelaars in ruil voor een Epic Games Store Exclusive. In 2020 is daar bijvoorbeeld 444 miljoen dollar naartoe gegaan. Dat blijkt uit openbaar gemaakte rechtbankdocumenten die Eurogamer heeft doorgespit.

Epic stelt dat het 'in deze vroege fase van het leven van de EGS bewust veel geld uit heeft gegeven aan marketing en het binnenhalen van nieuwe gebruikers om zo marktaandeel te veroveren'. Epic verwacht dat zijn digitale winkel tegen 2023 winstgevend zal zijn. De twaalf procent die Epic Games van iedere transactie int, zou wel genoeg zijn voor de dagelijkse kosten van de winkel.

Apple, tegenstander in de rechtszaak over de App Store-afdracht van 30 procent, is kritisch over de cijfers. "Epic verwacht dat de EGS pas brutowinst gaat maken in 2027 op zijn vroegst, maar misschien wordt het wel nooit winstgevend. Tot die tijd moet het zich in ieder geval laten financieren of geld halen uit andere delen van zijn bedrijf".

Apple beschuldigt Epic Games er verder van dat de rechtszaak een middel is om de wegebbende interesse in Fortnite te bestrijden. Epic zou dat hebben zien gebeuren en besloten hebben dat Fortnite een platform moest worden voor andere ontwikkelaars om content voor te creëren. Die zou dan in Fortnite te koop komen te staan en Epic kan daar dan een percentage van in zijn zak steken. De 30 procent die Epic alleen weer zou moeten afdragen aan Apple voor transacties in de iOS-versie van de game, zouden een 'existentieel probleem' vormen voor Fortnite. Epic ontkent het hele verhaal. In mei van dit jaar gaat een rechter zich buigen over de zaak.

Aankondiging van de zaak Epic versus Apple, augustus 2020