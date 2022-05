Rechtszaak van Epic tegen Apple begint op 3 mei volgend jaar

De rechtszaak van Epic tegen Apple over het monopolie over de App Store en de afdracht van 30 procent over aankopen begint op 3 mei volgend jaar. De rechtszaak zou eerst pas in de zomer beginnen, maar dat is nu vroeger.

Het zal gaan om een rechtszaak zonder jury, blijkt uit een rechtbankdocument. Apple en Epic zijn het erover eens geworden dat het afdoende is om rechters te laten kijken naar de zaak, in plaats van een jury. Er is door de coronapandemie een backlog ontstaan voor rechtszaken met jury's en door deze beslissing kan de rechtszaak eerder plaatsvinden.

Voor de zaak begint vinden in april nog een paar hoorzittingen plaats. De rechtszaak gaat over de aanklacht van Epic tegen Apple. Epic betoogt dat Apple een monopoliepositie heeft over distributie van apps op iOS en dat daardoor de afdracht van ontwikkelaars aan Apple met 30 procent te hoog is, terwijl concurrenten geen kans hebben om een alternatieve downloadwinkel of alternatief betaalsysteem te gebruiken.

De zaak begon toen Epic in augustus een eigen betaalsysteem introduceerde, waarna Apple Fortnite uit de App Store verwijderde. Google deed hetzelfde in zijn digitale appwinkel. Met een eigen betaalsysteem omzeilde Epic de verplichte afdracht van 30 procent op betalingen, maar van Apple en Google mag een eigen betaalsysteem niet. Niet iedereen betaalt 30 procent: Amazon staat aan Apple 15 procent af.

Vervolgens kwam Epic Games met een juridische aanklacht tegen beide partijen, vanwege het monopolie van de twee bedrijven en de restricties van het beleid voor derde partijen. In een eerdere voorlopige uitspraak gaf een rechter aan dat Apple Fortnite mag blokkeren, maar het ontwikkelaarsaccount dat Epic bezit voor de Unreal Engine mag niet worden geweerd.