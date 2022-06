Apple verlaagde Amazons tarief voor App Store-aankopen naar 15 procent

Apple verlaagde het percentage van de omzet dat Amazon moest afstaan in de App Store van 30 naar 15 procent in 2016, zo blijkt uit een document dat het Amerikaanse Congres heeft vrijgegeven. Het lagere tarief was onderdeel van een grotere deal.

Het document van 1 november 2016 is een e-mail van Apple-topman Eddy Cue aan Amazon-directeur Jeff Bezos, waarin Cue de afgesproken voorwaarden voor een deal opsomt. Amazon zou Prime Video-apps maken voor iOS en tvOS en in ruil daarvoor zou Amazon maar 15 procent hoeven af te staan van de omzet die voortkomt uit klanten die nieuwe abonnementen afsluiten via Apples betaalsysteem. Dat is voor andere ontwikkelaars in het eerste jaar 30 procent.

De afspraken staan haaks op de verklaring die Apple-directeur Tim Cook woensdagavond Nederlandse tijd onder ede gaf aan een commissie van het Amerikaanse Congres. "Wij behandelen elke ontwikkelaar gelijk", zei hij. Het lagere tarief was volgens Cook 'beschikbaar voor elke ontwikkelaar die aan de voorwaarden voldoet'.

Het Amerikaanse Congres doet onderzoek naar machtsmisbruik bij veel grote techbedrijven. Een conclusie van het onderzoek met aanbevelingen voor regelgeving zou dit najaar komen. Het Congres onderzoekt naast Apple ook Facebook, Amazon en Google. Apple zou zijn positie als enige downloadwinkel voor iOS gebruiken om de tarieven voor ontwikkelaars in de App Store kunstmatig hoog te houden. Apple is om diezelfde reden onderwerp van meerdere onderzoeken, waaronder van de Europese Commissie en de Nederlandse ACM.