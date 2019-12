Apple-ceo Tim Cook: monopolie is pas verkeerd als bedrijf het misbruikt

Een monopolie is pas verkeerd als een bedrijf het gaat misbruiken, zo betoogt Apple-ceo Tim Cook in een interview. De directeur van Apple is van mening dat zijn bedrijf op geen enkel gebied een monopolie heeft, al lopen er diverse onderzoeken naar. Dat gebeurt ook in Nederland.

Cook zegt in het interview met de Japanse zakenkrant Nikkei dat het bij monopolies draait om wat toezichthouders denken. "De vraag voor zulke bedrijven is: misbruiken zij hun monopolie? Dat is aan toezichthouders om te beslissen, niet aan mij." De topman benadrukt dat hij vindt dat Apple geen monopolie heeft.

Daarbij gaat het vooral over een definitiekwestie: critici vinden dat Apple een monopolie heeft over bijvoorbeeld app-distributie op iPhones, maar Apple meent dat iPhones alleen geen markt is en Apple heeft geen monopolie op de distributie van apps op alle smartphones.

Er zijn diverse initiatieven rond Apples machtposities. Zo wil Duitsland dat Apple de nfc-chip in iPhones openstelt voor andere betaaldiensten. In de VS spanden ontwikkelaars een rechtszaak aan vanwege het verplicht afdragen van 30 procent van de omzet uit apps en abonnementen en de toezichthouder onderzoekt daar meerdere grote techbedrijven. De Nederlandse ACM startte een onderzoek naar machtsmisbruik van Apple in de App Store. Ook de Europese Commissie lijkt een onderzoek voor te bereiden.