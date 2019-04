Apple treedt op tegen iPhone-applicaties die schermtijd proberen te beperken

Apple heeft in het afgelopen jaar een groot aantal applicaties uit de App Store verwijderd die proberen smartphoneverslaving tegen te gaan door inzicht te geven in de schermtijd. Apple biedt tegenwoordig vergelijkbare functionaliteit aan in iOS.

Dat stelt The New York Times, die onderzoek heeft gedaan naar het aanbod van dergelijke applicaties in de App Store. In het afgelopen jaar zouden elf van de zeventien populairste apps in deze klasse door Apple zijn verwijderd. In een reactie laat Apple weten dat de applicaties niet zijn verwijderd omdat ze concurreren met het eigen Screen Time van Apple.

Twee makers van schermtijdbeperkende applicaties zijn het daar echter niet mee eens. De makers van Kidslox en Qustodio dienen een klacht in tegen Apple in de Europese Unie wegens machtsmisbruik. Andere appmakers laten in een reactie aan The New York Times weten dat ze zonder verdere waarschuwing uit de App Store zijn verwijderd.

Het is niet de eerste keer dat er wordt opgetreden tegen applicaties waarbij Apple vergelijkbare functionaliteit biedt. Het bekendste voorbeeld is de klacht van Spotify tegen Apple, waarbij laatstgenoemde wordt beschuldigd van machtsmisbruik ter promotie van het eigen Apple Music. ACM begon eerder deze maand een onderzoek naar Apple wegens het beleid in de App Store.