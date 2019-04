Gerucht: iOS-functies Screen Time en Shortcuts komen mogelijk naar macOS

De iOS-features Screen Time en Shortcuts komen naar verluidt naar macOS. Het zou een onderdeel zijn van Apples werkzaamheden om de twee besturingssystemen dichter bij elkaar te brengen.

Dat schrijft 9to5Mac op basis van zijn eigen bronnen die bekend zijn met de werkzaamheden aan het aankomende macOS 10.15. De officiële onthulling van deze toevoegingen zou plaatsvinden op het Worldwide Developers Conference op 3 juni.

Shortcuts in iOS bestaat uit twee delen: Siri Shortcuts en de Shortcuts-app. Siri kan zelf voorstellen doen van handelingen op basis van gewoontes van gebruikers en notificaties die binnenkomen. Een melding van een gemiste oproep levert bijvoorbeeld een voorstel van Siri op om diegene terug te bellen. Ook werkt het samen met andere apps: wie bijvoorbeeld op hetzelfde moment van iedere dag zijn to-do-lijst erbij pakt, kan op een dag een shortcut van Siri aangeboden krijgen op dat tijdstip.

In de shortcuts-app kunnen gebruikers handelingen binnen andere apps vastleggen, die dan getriggerd kunnen worden met een zelf bepaalde keyphrase bij Siri, of via de notification drawer.

De Screen Time-feature is vrij simpel. Die houdt bij hoe lang gebruikers in welke apps doorbrengen en er kunnen eventueel tijdslimieten ingesteld worden. Dat kan niet alleen op basis van de totale gebruikstijd, maar ook op basis van het tijdstip, om bijvoorbeeld werk-apps ontoegankelijk te maken buiten werktijden.

Volgens een gerucht van eerder deze maand, ook van 9to5Mac, krijgt overigens het aankomende iOS 13 een systeembrede donkere modus.