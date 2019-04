Valve doet vooralsnog niets aan reviewbombing Assassin's Creed Unity op Steam

Assassin's Creed Unity heeft te maken met een aanzielijke toestroom aan positieve, offtopic recensies op Steam. Dit wegens het feit dat de game een week lang gratis is op Uplay en Ubisoft een half miljoen euro schenkt voor de restauratie van de Notre-Dame. Valve doet vooralsnog niets.

De game is op Steam sinds 16 april wat betreft de gemiddelde recente beoordelingen van 'verdeeld' naar 'erg positief' gegaan. Noch de geautomatiseerde, noch de handmatige middelen die Valve in kan zetten om onbehulpzame recensies tegen te gaan, zijn op het moment van schrijven ingezet om het verschijnsel aan te vechten. Dit terwijl de grafiek die bij de recensies getoond wordt, een onmiskenbaar abnormale piek vertoont.

In andere gevallen hiervan plaatste Steam automatisch kanttekeningen bij reviews waarin stond dat een abnormaliteit is opgemerkt. Ook handmatige curatie, zoals te zien was bij de Borderlands-franchise, wordt nog niet toegepast. Daarbij zet Valve een asterisk bij de piek en de recensies met uitleg en worden de overtredende reviews niet meegenomen in de berekening van de gemiddelde waardering.

Gebruikers benutten de reviewmogelijkheid om aan te wijzen dat men naar Uplay moet gaan om de game gratis te krijgen. Anderen gaan nog een stapje verder en maken van de gelegenheid gebruik om Ubisoft te prijzen voor het geldbedrag dat ze schenken. Sommige gebruikers zijn daar directer in dan anderen, maar allemaal hebben ze gemeen dat de recensies niet gaan over de kwaliteit van de game.

Gebruikersrecensies zijn een sterke motivator om een product wel of niet te kopen. Consumenten en bedrijven weten dit, waardoor het niet ongebruikelijk is dat gepoogd wordt het systeem naar de hand te zetten. Meestal gaat dat er echter subtieler aan toe dan in dit geval.