Nederlands kabinet wil verbod op plaatsen van valse consumentenbeoordelingen

Het ministerie van Economische Zaken werkt aan een wet waarmee het onder meer verboden moet worden om valse consumentenbeoordelingen te plaatsen, of deze te laten plaatsen. Platforms moeten daarnaast duidelijker weergeven wie verantwoordelijk is voor retourzendingen.

Webshops en andere online handelaren moeten volgens het conceptwetsvoorstel straks de consument informeren of, en zo ja hoe, ze controleren of beoordelingen geschreven zijn door consumenten die het product daadwerkelijk hebben gekocht. De consumentenbeoordelingen moeten daarnaast door handelaren op echtheid worden gecontroleerd, voordat deze handelaren mogen beweren dat de beoordelingen 'echt' zijn. Het plaatsen van valse consumentenbeoordelingen wordt met deze wet bovendien verboden. Ook het betalen van een ander om zo'n valse beoordeling te plaatsen, wordt illegaal.

Digitale platforms worden met de wet tevens verplicht om klanten duidelijk te maken of het platform, of de verkoper, verantwoordelijk is voor de levering van een product en het afhandelen van retourzendingen. De ACM maakte vorige maand bekend te controleren of platforms duidelijk aangeven wie de verkoper van een bepaald product is. Klanten zouden het bij sommige webshops, waaronder bij bol.com, onduidelijk vinden wie de verkoper is van bepaalde producten en wie verantwoordelijk is voor klachten of problemen.

De wet heeft ook gevolgen voor de manier waarop consumenten bepaalde producten te zien krijgen. Zo moeten winkelplatforms klanten duidelijk informeren als een zoekresultaat betaalde reclame betreft, of als er is betaald om het product op een hogere positie te krijgen. Webshops moeten klanten daarnaast informeren of ze een gepersonaliseerd aanbod krijgen, dat bijvoorbeeld is samengesteld door een algoritme dat bijhoudt wat de consument heeft gekocht en welke websites hij of zij heeft bekeken. Webshops moeten tevens duidelijk informeren hoe de volgorde van het aanbod dat de klant ziet, wordt vastgesteld.

Naast webwinkels en platforms, krijgen consumenten meer rechten bij gratis diensten waarvoor consumenten persoonlijke gegevens moeten opgeven. Aanbieders van zulke diensten, zoals sociale media en opslagdiensten, worden verplicht om informatie over onder meer de duur van het contract en hoe dat kan worden beëindigd te geven. Consumenten moeten het contract daarnaast binnen veertien dagen zonder reden kunnen ontbinden. De aanbieder moet de verwerking van de persoonsgegevens dan stoppen en de data verwijderen.

Het wetsvoorstel is onderdeel van de Europese richtlijn om de handhaving van consumentenbeschermingsregels te verbeteren en deze regels te moderniseren. Alle lidstaten moeten deze regels per 22 mei 2022 hebben ingevoerd. Wanneer een bedrijf in meerdere lidstaten de regels overtreedt, kan dat een boete krijgen van minimaal vier procent van de omzet per betrokken land. Voor het Nederlandse conceptwetsvoorstel is een internetconsultatie gestart, die op 22 november afloopt.