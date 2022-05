ACM legt last onder dwangsom van 100.000 euro op aan webshop die neplikes kocht

De Autoriteit Consument en Markt heeft een voorwaardelijke boete van 100.000 euro opgelegd aan een webwinkel die neplikes gebruikte op sociale media. Daardoor zouden consumenten volgens de toezichthouder misleid worden.

De webwinkel, Bicep Papa, verkoopt voedingssupplementen en maakt reclame op onder andere drie verschillende Instagram-accounts. De webshop is het bedrijf van influencer Mo Bicep. Volgens de ACM gebruikt Bicep Papa neplikes en nepvolgers om zichzelf op Instagram populairder te laten lijken dan het daadwerkelijk is. De ACM kwam de webwinkel op het spoor na een tip van de politie. Die ontdekte dat de webwinkel tussen september 2018 en juni 2020 67 keer een betaling had gedaan om zulke 'niet-authentieke engagement' te laten plaatsen. De influencer betaalde in totaal meer dan 1100 euro voor 98.000 volgers en 27.000 likes op posts.

Na onderzoek concludeert de ACM dat dat consumentenmisleiding is. Bicep Papa 'wekte ten onrechte de suggestie dat deze niet-authentieke engagement wel een authentieke ervaring van echte consumenten weergeeft over de producten'. Daardoor hadden consumenten niet door hoe populair of goed de producten die de influencer verkocht daadwerkelijk waren. De ACM noemt dat een misleidende handelspraktijk.

Bicep Papa heeft een last onder dwangsom van 100.000 euro gekregen. De webshop moet alle nepvolgers en neplikes verwijderen, en als die op een later moment alsnog worden gekocht moet de influencer alsnog de boete betalen.