Belgen kochten door coronacrisis meer producten online en gaven minder uit

Belgen deden in 2020 127 miljoen keer een aankoop via internet. Dat is twaalf procent meer dan een jaar eerder, maar het totale bedrag dat werd uitgegeven lag juist tien procent lager. Er werden vooral veel nieuwe computerproducten verkocht.

In 2020 kochten Belgische consumenten voor in totaal 10,26 miljard euro aan spullen via webshops. Dat is tien procent minder dan in 2019, becijfert marktonderzoeker GfK in samenwerking met brancheorganisatie BeCommerce. Het aantal aankopen steeg wel met zo'n twaalf procent naar 126,8 miljoen keer, maar de gemiddelde aankoopprijs daalde van 102 naar 81 euro.

De coronacrisis was de voornaamste drijfveer van de groei; het aantal productaankopen steeg, maar de aankoop van online diensten daalde juist van 6,2 naar 2,8 miljard euro. De bestverkopende producten lagen ook in consumentenelektronica en witgoed, en in computeraccessoires. Het aantal verkochte producten in die categorieën steeg met respectievelijk 93, 92 en 66 procent.

Voor 200.000 Belgen was 2020 het eerste jaar dat ze ooit iets online kochten. Dat is een stijging van 2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste betalingen werden via Bancontact uitgevoerd. Dat gebeurde in 45 procent van de gevallen. Daarnaast volgden betalingen met creditcards. Een op de drie aankopen vond in 2020 met een smartphone plaats, zegt het onderzoeksbureau. Ook dat is een grote stijging.