Belfius begint met aanbieden Apple Pay voor houders creditcards

De Belgische bank Belfius is begonnen met het aanbieden van Apple Pay voor creditcards. De ondersteuning voor debetkaarten volgt later dit jaar, zo laat de bank weten aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Apple Pay Belfius. Bron: CatalinJ15

Daarbij gaat het ook om debetkaarten van Bancontact, tekent HLN aan. Dat zou voor het eerst zijn dat Apple Pay het Belgische betaalnetwerk ondersteunt. Het toevoegen van een Belfius-creditcard aan Apple Pay kan in de app van de bank onder het tabblad 'Meer'.

Door het toevoegen van Bancontact-ondersteuning zou het mogelijk moeten worden in alle winkels te betalen met Apple Pay. Dat kan nu nog niet, omdat de betaalterminal en winkelier ondersteuning moeten hebben voor Maestro, Mastercard of Visa. Niet alle winkels hebben dat.

Apple Pay is in België al langer beschikbaar bij andere banken zoals BNP Paribas Fortis en KBC. Belfius heeft de site nog niet van een update voorzien om weer te geven hoe het betalen via Apple Pay werkt. Het is onbekend wanneer Belfius-klanten precies debetkaarten kunnen gaan toevoegen. Die ondersteuning komt later dit jaar, maar wanneer dat precies is, is nog onduidelijk.