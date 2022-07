Politico: Facebook en Instagram gaan deze zomer mogelijk offline in EU

Facebook en Instagram gaan deze zomer mogelijk offline in de Europese Unie, zo concludeert politieke site Politico. De Ierse datatoezichthouder heeft een voorstel naar andere toezichthouders gestuurd om te blokkeren dat Meta data doorstuurt naar de VS.

Het doorsturen van data van Facebook en Instagram naar de VS is mogelijk tegen Europese regelgeving, schrijft Politico. De Irish Data Protection Commission heeft het voorstel om de doorvoer van data naar de VS te blokkeren naar alle andere Europese toezichthouders gestuurd. Die hebben nu een maand om hun input te geven.

Als de toezichthouders Meta dwingen tot het stoppen met het opslaan van Europese gebruikersgegevens op Amerikaanse servers, dan betekent dat vermoedelijk dat Facebook en Instagram in Europa offline gaan. Dat heeft Meta zelf enkele maanden geleden zo gezegd. Of dat ook echt gebeurt, zal moeten blijken als de toezichthouders bij de voorgenomen blokkade blijven. Het bedrijf zei in februari geen intentie te hebben om te vertrekken uit Europa. Het is onduidelijk of WhatsApp wel zou blijven functioneren.

Intussen is de regelgeving om data uit te wisselen tussen Europa en de VS al vergevorderd. Het eerdere Privacy Shield werd in 2020 door de Europese rechter doorboord en afgeschoten. Het heikele punt was de manier waarop de VS omgaat met de bescherming van persoonlijke data en hoe hun surveillance daarin een rol speelt. Hoe Privacy Shield 2.0 er precies uit komt te zien en of rechters daar wel mee akkoord gaan, is de vraag.