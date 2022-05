Meta stopt 'waarschijnlijk' met Facebook in EU als VS-datatransfers niet mogen

Als Meta geen legale mogelijkheid heeft om data van Europese gebruikers op Amerikaanse servers te verwerken, dan zullen Facebook en Instagram waarschijnlijk niet meer werken in de EU. Dat zegt moederbedrijf Meta in een jaarlijks rapport.

Het probleem ligt bij de trans-Atlantische datatransferframeworks als Privacy Shield en modelovereenkomsten die Meta gebruikt of gebruikte om data van Europese gebruikers op te mogen slaan op Amerikaanse servers. Die frameworks en overeenkomsten om de datatransfers mogelijk te maken, staan in de EU onder druk.

Meta waarschuwt in een jaarlijks rapport bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission dat als er geen nieuw framework wordt aangenomen en het bedrijf geen modelovereenkomsten 'of alternatieven' meer mag gebruiken, dat het bedrijf dan 'waarschijnlijk' een deel van zijn 'meest significante producten en diensten', waaronder Facebook en Instagram, niet meer kan aanbieden in de EU.

Het delen van data tussen landen en regio's is volgens Meta cruciaal voor het aanbieden van zijn diensten en targeted advertenties. Daarom gebruikte het eerder het trans-Atlantische datatransferframework Privacy Shield als wettelijke basis om die datatransfers uit te voeren. Dit verdrag werd in juli 2020 door het Europese Hof van Justitie vernietigd, omdat het in strijd zou zijn met de AVG. De EU en de VS maakten daarna bekend aan een verbeterde versie hiervan te willen werken.

Naast Privacy Shield gebruikt Meta ook modelovereenkomsten, of Standard Contractual Clauses, als juridische basis voor het verwerken van data van Europese gebruikers op Amerikaanse servers. Ook deze modelovereenkomsten staan onder druk. De Ierse Data Protection Commission zei in augustus 2020 tegen Meta dat het voorlopig had geconcludeerd dat het gebruik van de modelovereenkomsten niet in lijn was met de AVG. Het verwerken van de Europese data op Amerikaanse servers moest daarom van IDPC worden opgeschort.

Dit was echter een voorlopige conclusie. Daarom veranderde er nog niks voor Meta. Het bedrijf stapte naar de rechter om het bevel te stoppen, maar de rechter oordeelde dat het onderzoek van IDPC verder kon gaan. Meta denkt dat het eindoordeel van de waakhond 'mogelijk in de eerste helft van dit jaar' zal verschijnen. Mocht IDPC inderdaad oordelen dat de modelovereenkomsten onwettig zijn, dan zegt Meta dus mogelijk geen of minder diensten te kunnen aanbieden in de EU.