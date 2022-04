Facebook-bug leidde mogelijk tot verspreiding van 'schadelijke content'

Een bug bij Facebook zorgde er een halfjaar lang voor dat misleidende en 'schadelijke' berichten werden getoond aan gebruikers, terwijl die eigenlijk verborgen hoorden te blijven. Dat blijkt uit interne documenten van het bedrijf, die zijn ingezien door The Verge.

Door een bug in het algoritme van Facebook werd de rangschikking van berichten verstoord, schrijft The Verge. Dat zorgde ervoor dat berichten die door externe factcheckers als 'misleidend' werden beoordeeld, alsnog werden getoond aan gebruikers van het platform. Ook berichten met geweld en naaktheid en nieuwsartikelen van Russische staatsmedia verschenen in de feeds van gebruikers. De weergave van misleidende berichten zou wereldwijd met 30 procent zijn gestegen door de softwarefout.

De toename van de verspreiding begon in oktober vorig jaar en liep tot 11 maart 2022. Daarmee had de bug zes maanden lang invloed op de timelines van Facebook, omdat de engineers van het bedrijf de oorzaak niet konden vinden. Volgens The Verge werd het probleem intern bestempeld als een 'enorm probleem met de rankschikking'. Het bedrijf zou de bug daarbij gelabeld hebben als een 'site event' van niveau 1. Dat label wordt volgens het medium gereserveerd voor 'technische crises' die een hoge prioriteit kennen.

Interne documenten stellen dat de bug in 2019 werd geïntroduceerd in het algoritme, maar pas in oktober een merkbare impact creëerde. The Verge benadrukt in zijn bericht dat er geen aanwijzingen zijn dat er kwade bedoelingen achter de rangschikkingsbug zaten en schrijft ook dat andere moderatietools van Facebook niet onderhevig waren aan het probleem.

Een woordvoerder van Facebook-moederbedrijf Meta bevestigt het incident in een verklaring aan The Verge. Daarin zegt het bedrijf dat het 'inconsistenties in downranking ontdekte'. Het zouden vijf afzonderlijke gelegenheden betreffen, die 'kleine en tijdelijke verhogingen' van het aantal views bij problematische content verhoogden. "We traceerden de hoofdoorzaak naar een softwarefout en pasten noodzakelijke oplossingen toe", aldus de woordvoerder. Meta zegt daarbij dat de bug 'geen betekenisvolle, langdurige impact heeft gehad' op de metrics van Facebook. De softwarefout had ook geen invloed op Facebooks mogelijkheden om content te verwijderen die expliciet in strijd was met zijn regels.