Rusland beperkt bereikbaarheid Twitter en Facebook

Twitter en Facebook worden in ieder geval deels geblokkeerd in Rusland. Facebook krijgt te maken met throttling omdat Russische staatsmedia niet meer mogen adverteren op het platform. Voor Twitter is geen officiële reden opgegeven voor de vrijwel totale blokkade.

Facebook begon met het factchecken van posts van Russische staatsmedia, alsmede het duidelijk bestempelen van de posts als zodanig. De Russische telecomwaakhond Roskomnadzor zou Facebook gevraagd hebben daarmee op te houden, waar Facebook geen gehoor aan gaf. Sterker nog, de internetgigant ging over tot het beperken van vier accounts van Russische staatsmedia. In reactie daarop krijgt Facebook nu te maken met een vertraging van zijn internetverkeer in het land, zo laat Roskomnadzor weten. Dat geldt ook voor Facebook Messenger.

Voor de blokkade van Twitter is geen officiële reden gegeven. Wellicht dat het te maken heeft met de complete advertentiestop in Oekraïne en Rusland. Netblocks, de organisatie die belemmeringen in internetconnectiviteit in conflictgebieden monitort, constateerde op zaterdag dat Twitter zeer slecht bereikbaar is via de grote internetproviders in het land. Op Twitter worden veel beelden en verhalen vanuit Oekraïne gedeeld. Dergelijke beperkingen en blokkades zijn wel te omzeilen met een vpn-verbinding, maar dat vergt een niveau van technische kennis dat niet iedere gebruiker in huis heeft.

Dat zijn niet de enige maatregelen die naar aanleiding van de invasie van Oekraïne genomen worden. SpaceX zou extra Starlink-terminals leveren aan het land, Google heeft de app van Russisch staatsmedium RT uit de Oekraïense Play Store gehaald, het westen heeft een aantal Russische banken uitgesloten van het Swift-betaalsysteem en de export van Amerikaanse technologie naar Rusland wordt aan banden gelegd. Ook worden over en weer cyberaanvallen gepleegd.