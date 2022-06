Google stopt verkoop advertenties bij zoeken en YouTube in Rusland

Google stopt tijdelijk met de verkoop van advertenties bij zoekresultaten en YouTube in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. De stap volgt nadat de Russische telecomautoriteit eiste dat Google stopt met advertenties met 'onjuiste politieke informatie'.

Naast zoeken en YouTube stopt Google ook tijdelijk met de verkoop van advertenties van externe uitgevers waarmee het samenwerkt in Rusland. "Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, pauzeren we Google-ads in Rusland. De situatie verandert snel en we blijven updates geven indien nodig", meldt Google aan Reuters.

Donderdag sommeerde de Russische telecomwaakhond Roskomnadzor dat Google stopt met video-advertenties op YouTube die 'onjuiste politieke informatie' over Oekraine tonen. Volgens de autoriteit was er sprake van grootschalige 'advertentiecampagnes om het Russische publiek onjuist te informeren' en een verkeerde voorstelling van zaken te geven van de situatie. Dat schreef The Wall Street Journal.

Google stopte eerder al met de verkoop van advertenties aan media die gefinancierd worden door de Russische overheid. Ook Twitter en Snap zijn gestopt met de verkoop van advertenties in Rusland naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.