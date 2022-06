Europese Unie verbiedt uitzendingen van twee Russische staatsmedia

De EU schort vanaf woensdag uitzendingen van Russia Today en Sputnik op. In de lidstaten mogen deze media niet meer uitzenden. Het gaat dan bijvoorbeeld om zenders van Russia Today, die met de afkorting RT zenders heeft in onder meer het VK, Duitsland, Spanje en Frankrijk.

De Europese Commissie heeft zondag bij monde van de Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen al het voornemen voor een dergelijke maatregel kenbaar gemaakt. Daar is nu gevolg aan gegeven met het aannemen van deze beperkende maatregelen. Die zijn woensdag gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, waarmee ze per direct van kracht zijn in alle 27 EU-lidstaten. Dit besluit is afkomstig van de Raad van Ministers.

De Commissie omschrijft Russia Today en Sputnik als 'een essentieel instrument om de Russische agressie tegen Oekraïne te helpen en te ondersteunen'. Ook wordt benadrukt dat deze media een 'significante en rechtstreekse bedreiging voor de openbare orde en veiligheid van de Unie' vormen. De Commissie spreekt over 'sancties tegen kanalen voor desinformatie en informatiemanipulatie van het Kremlin'.

Volgens Josep Borrell, Commissie-vicevoorzitter en EU-buitenlandcoördinator, is hiermee een belangrijke stap gezet tegen 'de manipulatieoperatie van Poetin' en wordt de EU hiermee afgesloten voor Russische staatsmedia. Hij wijst er ook op dat al eerder sancties zijn opgelegd aan de leiding van Russia Today, waaronder hoofdredacteur Simonyan. Daarom is het volgens Borrell logisch dat ook de activiteiten van deze organisaties binnen de EU op de korrel worden genomen.

De sanctie omvat alle middelen voor transmissie en uitzendingen, bijvoorbeeld via de kabel, maar ook via satelliet, iptv, platformen, internet en apps. Daarnaast zijn alle relevante licenties, vergunningen en uitzendrechten geschorst. Verschillende landen hadden al dergelijke maatregelen genomen, waaronder de Baltische Staten en Polen; Duitsland had al een Duitse versie van Russia Today verboden om uit te zenden wegens een ontbrekende vergunning. Verschillende bedrijven zoals Google, Meta en Twitter hebben al aangegeven het verbod op te volgen en de toegang tot de bewuste media te blokkeren.