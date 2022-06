Apple staakt verkoop producten in Rusland wegens inval in Oekraïne

Apple heeft besloten om de verkoop van zijn producten in Rusland te staken. Het bedrijf reageert daarmee op de huidige oorlog in Oekraïne. Het bedrijf heeft ook andere maatregelen genomen als gevolg van de Russische inval.

Een woordvoerder van Apple gaf in een eerdere verklaring al aan dat Apple 'zeer bezorgd' is over de Russische invasie van Oekraïne en dat het meerdere maatregelen heeft genomen, waaronder het 'pauzeren' van de verkoop van alle producten in Rusland. Dat standpunt is herhaald in een e-mail van Apple-ceo Tim Cook die onder meer door The Verge is gepubliceerd.

In de e-mail wordt herhaald dat er andere, nadere stappen zijn gezet. Zo is de werking van Apple Pay aan banden gelegd en dat geldt ook voor andere diensten van het bedrijf. Daarnaast zijn Russische media als RT News en Sputnik News niet meer beschikbaar om te downloaden vanuit de App Store in Rusland. Ook heeft het bedrijf uit Cupertino in navolging van Google besloten om informatie over de verkeersdrukte in Oekraïne uit Apple Maps niet meer weer te geven. Google kwam eerder ook met maatregelen om Russische staatsmedia te weren van zijn platforms.

Met deze stap voegt Apple zich in een langer wordende rij bedrijven die besluiten om hun activiteiten in Rusland op te schorten. Zo gaf automaker Ford aan om tot nader order zijn activiteiten in het land te staken en eerder gaven Walt Disney en Warner Bros al aan voorlopig geen nieuwe films meer uit te brengen in Rusland.