Amazon neemt geen nieuwe AWS-klanten uit Rusland en Belarus meer aan

Amazon accepteert niet langer klanten uit Rusland en Belarus voor Amazon Web Services. Het bedrijf zegt die stap te nemen gelet op de 'aanhoudende situatie in Rusland en Oekraïne', waarmee op de huidige oorlog wordt gedoeld. Amazon neemt nog een aantal andere maatregelen.

Amazon zegt dat het naast deze maatregel ook heeft besloten geen winkelproducten meer te leveren aan klanten in Rusland en Belarus. Ook zullen nieuwe third-party sellers uit die landen niet meer worden geaccepteerd.

Verder wordt toegang tot de streamingdienst Prime Video afgesloten voor klanten in Rusland en worden Russische bestellingen voor de game New World niet meer voltooid. New World is de enige game die Amazon direct in Rusland verkoopt.

Er wordt ook benadrukt dat er, 'in tegenstelling tot sommige andere Amerikaanse technologieproviders', geen datacenters, infrastructuur of kantoren van Amazon en AWS in Rusland aanwezig zijn. Amazon zegt dat het een langlopend beleid heeft van geen zaken doen met de Russische regering.

Met deze stappen voegt Amazon zich in een lange rij van westerse techbedrijven die besluiten Rusland de rug toe te keren. Zo stopte Microsoft eerder al met de verkoop van alle diensten en producten in Rusland. Samsung besloot onlangs ook hiertoe en Apple staakte ook al de verkoop van producten.