Gebruikers in Rusland melden problemen met betalingen in Apple App Store

Gebruikers in Rusland melden dat het veelal niet lukt om betalingen te doen in de Apple App Store en iTunes Store, en om krediet toe te voegen aan het account met cadeaukaarten. Ook Google zet betalingen in de Play Store in de komende dagen stop.

Foutmelding van Russische gebruikers

in App Store, maart 2022

De problemen treden op sinds donderdagochtend, meldt iPhones.ru. Daarbij lukt het gebruikers niet om betalingen te doen in de App Store en de iTunes Store, waardoor ze geen in-app aankopen kunnen doen of abonnementen kunnen afsluiten. Ook het opwaarderen van het krediet in het account met cadeaukaarten lijkt slecht te werken, zo meldt de site. De foutmelding raadt aan om het later te proberen, maar geeft geen verdere informatie.

Apple heeft nog niet gereageerd op de problemen en ook de Russische banken die het betreft hebben nog geen reactie gegeven. De Sberbank zit wel bij de banken die deze week worden afgesloten van het internationale betaalsysteem Swift, maar de andere genoemde bank, Tinkoff, zit daar niet bij. Daardoor is het onduidelijk of de problemen verband houden met de afsluiting van Swift.

Google kondigde donderdag aan betalingen in de Russische Play Store te pauzeren. Apple heeft een dergelijke aankondiging nog niet gedaan, maar heeft wel de verkoop van producten in Rusland opgeschort en de functionaliteit van Apple Pay in het land beperkt na de Russische inval in Oekraïne.