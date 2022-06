Google gaat luchtalarmen melden op Android-telefoons in Oekraïne

Google gaat luchtalarmen die de Oekraïense overheid activeert naar aanloop van bombardementen, helpen verspreiden door de alarmen ook te geven op Android-telefoons in het land. Het systeem wordt volgens het bedrijf ingezet op verzoek van de Oekraïense overheid.

Hoe het meldingensysteem er precies uitziet, of klinkt, is niet bekend. In een blogpost van Google, waarin het bedrijf de maatregelen opsomt die het al nam naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, wordt wel uitgelegd dat het meldingensysteem gebaseerd is op de al bestaande luchtalarmen die de Oekraïense overheid activeert als er een risico is op bombardementen. Google lijkt dus geen eigen data aan te leveren. Het bedrijf laat weten dat dit meldingensysteem een aanvullend systeem is op de officiële luchtalarmen in het land.

Eerder raakte bekend dat Russische gebruikers geen betalingen meer kunnen doorvoeren in de Play Store van Google. Dat betekent dat abonnementen die via de Play Store zijn afgesloten en komen te vervallen, voorlopig niet meer verlengd kunnen worden. Russen kunnen ook geen nieuwe apps of games meer kopen in de Play Store of in-app betalingen doen. Gratis apps en games blijven wel beschikbaar.