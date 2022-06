Ubisoft stopt met de verkoop van games in Rusland om Oekraïneoorlog

Ubisoft heeft besloten om de fysieke en digitale verkoop van games en andere content in Rusland tot nader order stil te leggen. Dat schrijft het bedrijf in een nieuwsbericht. De reden is de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf volgt hiermee EA en Activision Blizzard.

Ubisoft is het volgende bedrijf in een lange reeks bedrijven dat besluit voorlopig geen zaken te doen in Rusland vanwege de invasie van Oekraïne. Het bedrijf heeft in een nieuwsupdate aangekondigd dat de fysieke en digitale verkoop stilgelegd worden in Rusland, tot nader order. Vorige week zeiden zowel Electronic Arts als Activision Blizzard hetzelfde te doen.

Ubisoft schreef 1 maart dat het bedrijf medewerkers in Oekraïne geholpen heeft aan noodhuisvesting in aangrenzende landen en dat alle medewerkers die normaal op de kantoren van Ubisoft in Kyiv en Odessa werken, extra geld gekregen hebben om onverwachte kosten te kunnen opvangen. Hiervoor trok het bedrijf een miljoen euro uit. Daarnaast doneerde Ubisoft een onbekend bedrag aan het Oekraïense Rode Kruis, Save The Children en een noodfonds van de Oekraïense staatsbank. Ook heeft het bedrijf een tijdelijke communicatielijn opgezet, zodat collega's met elkaar in contact kunnen blijven. Het bedrijf zegt niet of het kantoor in Moskou openblijft.

Behalve de gamebedrijven zijn er tal van andere bedrijven die de verkoop staakten in Rusland om druk uit te oefenen op het land. Zo schortte Samsung vrijdag de verkoop van producten en diensten in het land op, zowel van de consumentenelektronica als de chips die het bedrijf maakt. Verzendingen naar Rusland worden actief tegengehouden. Google stopte eerder al met de verkoop van advertenties in Rusland en ook Apple en Microsoft leveren al een week niet meer aan Rusland. Vorige week schreven we een achtergrondverhaal over de positie van techgiganten in de oorlog om Oekraïne.