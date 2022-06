Fan maakt game uit Red Hot Chili Pepper-clip Californication na

Een gameontwikkelaar heeft de fictieve game uit de videoclip van Red Hot Chili Peppers' Californication nagemaakt. Het spel bestaat uit zeven levels, waarbij er in ieder level een ander gamegenre centraal staat.

Miquel Camps Orteza maakte de game naar eigen zeggen omdat hij de fictieve spellen uit de videoclip 'altijd al daadwerkelijk wilde spelen'. Het spel dient volgens Ortega ook als een visitekaartje; hij wil hiermee laten zien dat hij bekwaam is met de 3D-engine Unity. 'Californication' is niet in samenspraak met het label van de Amerikaanse band gemaakt en bevat daarom geen officiële versie van het gelijknamige nummer.

Ieder van de zeven levels van de vrij simpele game is geïnspireerd op een van de scènes uit de iconische videoclip van de funkrockband. Spelers moeten in eerste instantie kiezen uit een van de vier bandleden. Vervolgens wisselt de game genres als racing, horror en platformer af in uiteenlopende omgevingen. Enkele van de ingewikkeldere scènes uit de video zijn om overduidelijke redenen niet in de videogame verwerkt.

Californication is zowel de naam van de game, als van het album uit 1999 waar het gelijknamige nummer als single voor diende. De videoclip, uitgebracht in 2000, bestaat uit afwisselende shots van de band en cgi-segmenten die de indruk moeten wekken dat het om een interactieve videogame gaat. Met op het moment van schrijven bijna 920 miljoen views is Californication verreweg de best bekeken videoclip op het officiële YouTube-kanaal van de Red Hot Chili Peppers ooit.