PUBG-ontwikkelaar Krafton wil nft-skins toevoegen aan PUBG: Battlegrounds

De Zuid-Koreaanse gameontwikkelaar Krafton overweegt om aan PUBG: Battlegrounds de mogelijkheid toe te voegen om skins te maken die gebruikmaken van nft's die spelers gekocht hebben. De studio vraagt spelers in-game wat ze hiervan vinden via een enquête.

Krafton, het bedrijf waar PUBG Studios en Bluehole Studio onder vallen, benadrukt dat het niet van plan is om zelf nft's te minten of verkopen, maar dat het de mogelijkheid wil toevoegen dat spelers in-game skins kunnen maken, die gebruikmaken van nft's die zij buiten het spel gekocht hebben. PUBG zou hiervoor een 'nft-ecosysteem' krijgen, schrijft de ontwikkelaar in een in-game bericht aan spelers.

Het in-game bericht dat PUBG-spelers te zien krijgen.

Screenshot: tweaker TheDevilOnLine.

Als het idee werkelijkheid wordt, dan kunnen spelers nft's toevoegen van 'hun favoriete makers' aan base skins, op basis van nft-kunst, symbolen en 'souvenirs' afkomstig van buiten de game. Krafton zegt niet aan de nft's te gaan verdienen, maar de base skins moeten spelers wel kopen, vergelijkbaar met normale skins. In-game is niet te zien dat de skins gemaakt zijn van een nft, schrijft de studio in het bericht aan gebruikers.

Het is niet de eerste stap die Krafton zet op het gebied van nft's. In februari schreef de studio dat het omgerekend 5,8 miljoen dollar steekt in twee bedrijven voor de ontwikkeling van 'nft-georiënteerde projecten' en dat het een samenwerking aangegaan is met metaverseontwikkelaar Naver Z voor het bouwen van een 'nft-metaverseplatform'.

In gesprek met het Asia News Network zei Krafton-ceo Kim Chang-han in maart dat het bedrijf een 'grote transitie' aan het maken is naar de metaverse, nft's en create-to-earn games. De belangrijkste stap is daarbij de ontwikkeling van het metaverseplatform samen met Naver Z. Dat moet een virtuele wereld worden gebaseerd op Unreal Engine, en bouwt op de kennis van de ontwikkelaar in de ontwikkeling van PUBG, zegt Kim. Tegelijk belooft hij dat de prioriteit van de studio blijft liggen bij het maken van games.

De Zuid-Koreaanse studio is niet de enige gamestudio die voordeel ziet in nft's. Zo is Square Enix heel enthousiast over nft's, voegde Ubisoft nft's toe aan Ghost Recon Breakpoint en werkt Fable-ontwikkelaar Peter Molyneux aan een nft-game. Toch kunnen nft's niet op onverdeeld enthousiasme van gamers rekenen. GSC Game World schrapte onlangs nft-plannen voor Stalker 2 na hevige kritiek van de community en ook Team 17 stopte na kritiek met een nft-project rondom de Worms-franchise. Opvallend is ook dat in december vorig jaar gezegd werd dat nft-games in Zuid-Korea mogelijk verboden zouden worden.