MMD brengt Philips-monitor uit met 32"-4k-144Hz-paneel en HDMI 2.1 voor 899 euro

MMD introduceert twee Philips Momentum-monitoren gericht op gamers. Er komt een nieuw 31,5"-model met een 4k-resolutie, een refreshrate van 144Hz en twee HDMI 2.1-aansluitingen. Daarnaast verschijnt een 27"-fhd-monitor met 240Hz-paneel.

De Philips Momentum 32M1N5800A heeft een 31,5"-paneel met een geclaimde responstijd van 1ms. Dat geldt zowel voor grijs-naar-grijsresponstijd als de moving picture response time, ofwel mprt. Het scherm heeft een 4k-resolutie van 3840x2160 pixels, een refreshrate van 144Hz en Adaptive Sync-ondersteuning. Het scherm gebruikt een IPS-achtig paneel met een opgegeven contrastverhouding van 1000:1 en een maximale helderheid van 500cd/m². Het scherm heeft een VESA DisplayHDR 400-certificering.

Daarmee zijn de specificaties vrijwel gelijk aan die van de Philips Momentum 329M1, die MMD vorig jaar uitbracht. Dat scherm heeft Ambilight-verlichting, drie HDMI 2.1-poorten, een DisplayPort 1.4-aansluiting en een USB-C-aansluiting. Het nieuwe model heeft geen Ambilight of USB-C en moet het doen met twee HDMI 2.1-poorten. De Momentum 32M1N5800A heeft wel twee DisplayPort 1.4-aansluitingen.

Het scherm heeft een metalen voet die in de hoogte verstelbaar is. Ook kan het scherm gekanteld en geroteerd worden. MMD brengt de monitor in maart uit voor een adviesprijs van 899 euro. Daarmee is het scherm op het moment van schrijven 100 euro goedkoper dan de Ambilight-uitvoering van vorig jaar. Acer, AOC en Gigabyte brachten eerder 4k-144Hz-monitoren uit met vergelijkbare eigenschappen, die te koop zijn voor prijzen tussen 800 en 900 euro.

27"-fhd-monitor met 240Hz-paneel voor 419 euro

MMD introduceert ook de Philips 27M1N5200PA. Dat is een 27"-monitor met een 240Hz-paneel en een resolutie van 1920x1080 pixels. Volgens de fabrikant gaat het om een Fast IPS-paneel met een mprt van 0,5ms en een grijs-naar-grijsresponstijd van 1ms. De monitor heeft een maximale helderheid van 400cd/m² en staat op dezelfde verstelbare voet als het grotere model. Het 27"-scherm is te koop voor een adviesprijs van 419 euro.