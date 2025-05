TPV toont goedkopere Evnia-oledmonitors en 4k-miniledscherm

Op een eigen event toont TP Vision, het bedrijf achter Philips-monitors, een serie nieuwe gamingmonitors die later dit jaar moeten uitkomen. Naast een viertal oledschermen en een nieuwe miniledmonitor werden een aantal goedkopere instapmodellen gepresenteerd.

De gamingmonitors komen uit in de Philips Evnia-serie, die in 2022 werd geïntroduceerd. Behalve een reeks van nieuwe modellen kondigde de fabrikant aan dat huidige en toekomstige Evnia-schermen met Ambiglow-rgb-verlichting in de toekomst Microsofts Dynamic Lighting zullen ondersteunen. Dat is een initiatief van Microsoft om rgb-componenten en -accessoires native aan te sturen via Windows 11, zonder dat je een eigen programma van de fabrikant hoeft te installeren. Huidige schermen met Ambiglow zullen daarvoor een firmware-update krijgen.

Nieuwe QD-oledschermen

Op het event werden vier nieuwe QD-oledschermen aangekondigd, waarvan er drie te zien waren. De schermen zijn alle voorzien van Ambiglow. De fabrikant belooft bovendien drie jaar 'inbrandgarantie' op al zijn oledschermen.

De Evnia 32M2N8900 is gebaseerd op hetzelfde glossy 4k-QD-oledpaneel als de ASUS ROG Swift PG32UCDM uit onze recente round-up. Dit 240Hz-scherm heeft een USB-C-aansluiting met 65W power delivery en moet deze zomer uitkomen voor 1199 euro. Tegen die tijd zit er ook een Evnia 27M2N8500 aan te komen, die nog niet op het event was te zien. Het 27"-scherm met 2560x1440 pixels en 360Hz refreshrate beschikt in tegenstelling tot het 4k-model niet over een USB-C-poort. Dit scherm moet 799 euro gaan kosten.

De Evnia 49M2C8900L is een goedkopere versie van de 49M2C8900, die Tweakers eerder heeft gereviewd. Om de 49"-superwide met 5120x1440 pixels voor de lagere prijs van 999 euro aan te kunnen bieden, moest de refreshrate omlaag van 240Hz naar 144Hz. De HDMI 2.1-poorten zijn vervangen door HDMI 2.0-aansluitingen. Dit scherm moet in mei beschikbaar zijn.

Op het event stond ook de Evnia 34M2C6500, een goedkopere variant op de oudere 34M2C8600. Deze is voorzien van hetzelfde 34"-QD-oledpaneel met 3440x1440 pixels en 175Hz-refreshrate, maar een zwarte kleurstelling. In ruil voor de lagere vanafprijs van 799 euro ontbreken speakers en de USB-C-aansluiting met 90W power delivery. Deze monitor komt in juni in de winkels.

4k-miniledscherm met 1152 zones

Naast de QD-oledschermen heeft TPV ook een nieuwe Evnia-miniledmonitor in de pijplijn, de 32M2N6800M, die in juli moet uitkomen voor 899 euro. De 32"-monitor heeft een ips-paneel met 3840x2160 pixels, een 144Hz-refreshrate en een miniledbacklight met 1152 zones. De fabrikant belooft een piekhelderheid van 1000cd/m², wat een betere hdr-weergave moet opleveren dan bij de gemiddelde 4k-lcd-gamingmonitor. Net als de QD-oledschermen heeft ook deze monitor driezijdige Ambiglow-verlichting. Het scherm beschikt verder over een kvm-functie.

Goedkopere Evnia-schermen met duurzamere eigenschappen

Behalve de schermen in de 6000-, 7000- en 8000-series breidt TPV tevens het aanbod van goedkopere Evnia 3000- en 5000-schermen uit. De nieuwe M2-generatie beschikt over ips- en va-panelen met refreshrates van 180Hz of 280Hz. De V-vormige voet lijkt meer op die van duurdere Evnia-schermen, maar biedt niet in alle gevallen hoogteverstelling. Er zou meer gerecycleerd materiaal zijn gebruikt in de behuizingen van zwart gekleurde schermen. De 24"- en 27"-modellen worden geleverd in een milieuvriendelijkere behuizing zonder piepschuim.