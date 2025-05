AOC introduceert 540Hz-gamingmonitor; komt uit in juli

TPV laat op een eigen event een tweetal AOC-monitors zien bedoeld voor e-sporters. Beide schermen hebben een diagonaal van ongeveer 24" en een Full HD-resolutie; de keus is uit een ips-scherm met 390Hz-refreshrate, of een TN-scherm met 540Hz-refreshrate.

De AOC AGON Pro AG256FS is het ips-model, dat om precies te zijn een diagonaal van 24,5" heeft. De TN-tegenhanger, de AGON Pro AG246FK, is met 24,1" iets kleiner. De Full HD-resolutie is voor beide modellen identiek. Het TN-scherm ondersteunt de hoogste refreshrate van 540Hz, gelijk aan de ASUS ROG Swift Pro PG248QP die Tweakers eerder testte. Het ips-scherm heeft nog altijd een niet onaanzienlijke refreshrate van 360Hz, of 390Hz met een overklokfunctie. Beide schermen bieden een 100 procent sRGB-dekking en krijgen een Vesa DisplayHDR400-keurmerk.

De schermen zijn voorzien van hetzelfde design als de AOC AGON Pro AG276QZD die vorig jaar werd gepresenteerd, met een asymmetrisch vormgegeven voet en een geïntegreerd haakje voor een headset. Het duo beschikt over een USB-hub, 5W-speakers en RGB-verlichting.

De AOC AGON Pro AG256FS en AGON Pro AG246F moeten allebei in juli uitkomen. Het ips-model is met 449 euro goedkoper dan het TN-scherm: die krijgt een adviesprijs van 699 euro.

AOC AGON Pro AG246FK