Eerste AOC-monitors met hardwarekalibratie kosten vanaf 334 euro

In juli verschijnen er drie AOC-monitors met hardwarekalibratie. Dat kondigt TPV, het bedrijf achter AOC-monitors, aan op een eigen event. De twee nieuwe 27"-monitors en een 32"-scherm zijn de eerste AOC-schermen bedoeld voor beeldbewerking.

De drie schermen in AOC's nieuwe Graphic Pro-serie hebben allemaal een ips-paneel afkomstig van LG, dat af fabriek zou zijn gekalibreerd. De fabrikant belooft 98 procent DCI-P3-dekking en Vesa DisplayHDR400-certificering. Het paneel rust op een deels metalen voet met hoogteverstelling, kantelen, draaien en rotatie. Er is een USB-C-poort met 96W power delivery aanwezig naast verschillende andere beeldaansluitingen. De monitors worden geleverd in een milieuvriendelijkere verpakking zonder piepschuim. Een zonnekap zit daar niet in, maar hij is eventueel beschikbaar als los accessoire.

AOC U32U3CV

De Q27U3CV heeft als enige een wqhd-resolutie (2560x1440 pixels) en een 27"-diagonaal. De U27U3CV en U32U3CV hebben beide een 4k-resolutie (3840x2160 pixels) en een diagonaal van respectievelijk 27" en 32". Alleen het wqhd-model heeft een DisplayPort-out om een tweede scherm op de monitor door te lussen. Deze variant heeft ook als enige een quantum dot-film in het backlight; de 4k-modellen maken gebruik van Nano-IPS-technologie om het bredere kleurbereik mogelijk te maken.

Met behulp van een los verkrijgbare colorimeter en Portrait Displays Calman-software kunnen de monitors in hardware worden gekalibreerd. Hetzelfde programma gebruiken we bij Tweakers om onder meer monitors, laptops en televisies mee te testen. Calman bevat een speciale workflow waarmee de AOC-monitors automatisch kunnen worden afgesteld, voor zowel sdr- als hdr-weergave. Helaas zal AOC geen eigen kalibratiesoftware bij de schermen leveren. Wie de monitors in hardware wil kalibreren, zal dus niet alleen moeten investeren in een colorimeter, maar ook in een Calman Studio- of Ultimate-licentie, die minstens 2000 USD kost.

AOC Q27U3CV

De fabrikant zegt zich te richten op een zakelijk publiek dat de benodigde software en apparatuur al in huis heeft. Op zichzelf zijn de schermen relatief aantrekkelijk geprijsd. De Q27U3CV moet 334 euro gaan kosten, de U27U3CV en U32U3CV krijgen adviesprijzen van respectievelijk 449 euro en 599 euro.