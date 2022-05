AOC-monitor van 27" met miniled-backlight kost 1049 euro

AOC heeft drie nieuwe gamingmonitoren van 27" gepresenteerd, waarvan een exemplaar met miniled-backlight dat een adviesprijs heeft van 1049 euro. Bovendien wordt het portfolio uitgebreid met nieuwe gamingaccessoires van AOC en gamingmonitoren onder de merknaam Philips.

AOC maakte de nieuwe introducties bekend op een evenement in Valencia waar Tweakers bij aanwezig was. Ook MMD, dat onder de merknaam Philips monitoren produceert, liet op het evenement nieuwe producten zien. Beide bedrijven zijn onderdeel van hetzelfde moederbedrijf.

De drie nieuwe AOC-schermen luisteren naar de namen AG274QXM, AG274UXP en AG274QG en komen uit in de nieuwe Agon Pro-reeks. Alle hebben een ips-paneel van 27" met een beloofde grijs-naar-grijs-responstijd van 1ms, beschikken over hdr-ondersteuning en hebben een vernieuwd design, dat al eerder te zien was bij de AG254FG. Ook deze schermen hebben dus een metalen voet met ingebouwde logoprojector, rgb-ledverlichting met veertien verschillende lichteffecten en een meegeleverde kap mee die je rondom het scherm kunt bevestigen tegen invallend licht. Met een bedrade afstandbediening, de QuickSwitch, zijn de instellingen van de monitoren snel aan te passen.

AOC Agon Pro AG274QXM

De Agon Pro AG274QXM is het model met miniled-backlight, dat is opgedeeld in 576 onafhankelijk dimbare zones. Een VESA Display HDR1000-logo belooft een piekhelderheid van 1000cd/m² en de monitor kan 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. Het scherm heeft een resolutie van 2560x1440 pixels en een maximale refreshrate van 170Hz. Naast HDMI 2.0 en DisplayPort 1.4 heeft de AG274QXM ook USB-C met 65W Power Delivery en een kvm-switch, die werkt met de vierpoorts USB 3.2-hub. De adviesprijs bedraagt zoals gezegd 1049 euro en het scherm moet deze maand nog in de winkels verschijnen. Daarmee wordt het de goedkoopste monitor met miniled-backlight op de markt - en ook een van de weinige met een wqhd-resolutie.

AOC Agon Pro AG274QG

De AG274UXP en AG274QG komen beide pas in februari 2022 in de winkels te liggen voor een adviesprijs van 999 euro. De AG274UXP heeft een paneel met 3840x2160 pixels en 144Hz refreshrate, in combinatie met twee HDMI 2.1-aansluitingen voor consolegebruik, terwijl de AG274QG een resolutie heeft van 2560x1440 pixels en een Nvidia G-Sync Ultimate-module. Dat levert op dit scherm een variabel verversingsbereik van 1 tot 240Hz. Ook heeft het scherm ondersteuning voor Nvidia's Reflex Latency Analyzer, een set technieken die voor snelle responstijden moet zorgen. Zowel de AG274UXP als AG274QG heeft een VESA Display HDR600-certificering. De AG274UXP heeft dezelfde USB-C poort, usb-hub en kvm-mogelijkheden als de AG274QXM, de AG274QG heeft alleen de usb-hub.

AOC Agon Pro AG274UXP

Nieuw Philips-gamingmonitoren en AOC-accessoires

Naast de AOC-gamingmonitoren werden op het event ook nieuwe gamingmonitoren onder de merknaam Philips getoond: vier betaalbare exemplaren in de nieuwe M3000- en M5000-series, en twee duurdere modellen in de Momentum-reeks, die eerder al werden aangekondigd maar lang zijn uitgesteld.

Philips Momentum 279M1RV en 329M1RV

Op het evenement werd bekendgemaakt dat in november de 27" Momentum 279M1RV en 32" 329M1RV in de winkels moeten liggen voor 999 en 1099 euro. Het zijn kleinere varianten van de Momentum 559M1RYV, waarover Tweakers eerder een review publiceerde. De twee nieuwe schermen hebben een 4k-ips-paneel en net als de grotere variant HDMI 2.1 en Ambiglow, een systeem van ledjes aan de achterkant rondom het paneel vergelijkbaar met Ambilight op Philips-televisies. Ook maken ze net als de 55"-variant deel uit van de Designed for Xbox-gaminglijn, waarbij er in het osd ook een speciale beeldpreset is opgenomen die optimaal zou zijn voor Xbox-spellen. De grotere versie heeft een VESA Display HDR400-keurmerk, de kleinere variant Display HDR600.

AOC GH401, GM510 en GM530

Onder de merknaam AOC komen tot slot nog een serie nieuwe accessoires. Zo verschijnen twee nieuwe muizen met de Pixart PWM3389-sensor voor 45 euro, de GM510B en GM530B. De eerste heeft een gewicht van 58 gram door het honingraatontwerp. Ook nieuw is de GH401, een draadloze gaming headset voor 80 euro, geschikt voor pc, PS5 en Xbox-consoles. De nieuwe accessoires komen deze maand in de winkels en voegen zich bij het bestaande assortiment van AOC-headsets en -toetsenborden gericht op gamers.

Update 25-10, 10:46: In het oorspronkelijke bericht werd MMD genoemd als fabrikant van zowel AOC als Philips-monitoren, maar MMD maakt alleen de Philips-schermen, terwijl AOC monitoren produceert onder de eigen naam. Beide bedrijven vallen onder moederbedrijf TP Vision.