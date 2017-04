Door Julian Huijbregts, woensdag 19 april 2017 16:49, 14 reacties • Feedback

Beeldschermfabrikant AOC komt met een gebogen 40"-monitor die een 4k-resolutie heeft en voorzien is van een 10bit-mva-paneel. Het scherm heeft een kromming van 1800R en is daarmee meer gebogen dan de 40"-monitor die MMD eerder onder de Philips-naam uitbracht.

Volgens AOC heeft de C4008VU8 een mva-paneel met een diagonaal van 40" en een resolutie van 3840x2160 pixels. De maximale helderheid bedraagt 300cd/m² en de verversingssnelheid is 60Hz, terwijl de responstijd 5ms zou bedragen. Het paneel kan 85 procent van de ntsc-kleurruimte weergeven. Percentages voor srgb en Adobe-rgb geeft de fabrikant niet.

Het scherm heeft vga-, hdmi 1.4-, hdmi 2.0- en displayport-aansluitingen. Ook zitten er vier usb 3.0-aansluitingen op de monitor. In de VS is de monitor te koop voor zo'n 850 dollar, omgerekend inclusief btw is dat zo'n 960 euro. Wanneer het scherm in de Benelux uitkomt en tegen welke prijs is niet bekend.

MMD bracht begin dit jaar een gebogen 40"-monitor onder de Philips-merknaam uit. Dat scherm is in veel opzichten vergelijkbaar, maar heeft een kleinere kromming van 3000R en waarschijnlijk een ander paneel. Het Philips-scherm heeft volgens de fabrikant een groter kleurbereik met 100 procent ntsc-weergave.