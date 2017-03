Door Olaf van Miltenburg, donderdag 2 maart 2017 20:12, 16 reacties • Feedback

AOC heeft de Agon AG251FZ op de markt gebracht. De monitor voor gamers beschikt over een tn-paneel en een verversingssnelheid van 240Hz. De adviesprijs van de 24,5"-monitor bedraagt 499 euro.

Met zijn verschijning is de monitor wat later op de markt gekomen dan AOC eind november vorig jaar aankondigde. Volgens die aankondiging zou de AG251FZ in januari uitkomen. De monitor is voorzien van een tn-paneel dat een verversingssnelheid van 240 beelden per seconde biedt, mits de gebruiker van een hdmi 2.0- of displayport 1.2-verbinding gebruikgemaakt.

Het gaat om een beeldscherm met resolutie van 1920x1080 pixels en ondersteuning voor adaptive-sync en freesync. De responstijd bedraagt 1ms, de contrastratio ligt op 1000:1 en de maximale helderheid is 400cd/m2. Het scherm kan aangesloten worden met een vga-aansluiting, dvi, hdmi of displayport en er zijn vier usb 3.0-poorten.

De gebruiker kan het scherm in landschap- of portretmodus zetten en draaien, kantelen en in hoogte verstellen met 130mm. In de behuizing is een set 3W-speakers verwerkt en het scherm kan met een 100x100-Vesa-standaard aan de muur bevestigd worden. Steeds meer fabrikanten nemen een 240Hz-model in hun assortiment op, zoals BenQ, Asus en Acer