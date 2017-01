Door Emile Witteman, woensdag 4 januari 2017 16:27, 26 reacties • Feedback

Acer heeft twee nieuwe gamingmonitoren aangekondigd. De XB252Q en X272 kunnen overweg met framerates tot 240Hz. Daarnaast heeft Acer de prijs en beschikbaarheid van de gekromde Predator Z301CT met ondersteuning voor eyetracking vrijgegeven.

De Predator Z301CT kondigde Acer al in november aan en nu heeft het bedrijf bekendgemaakt dat de monitor met 30"-va-paneel en 2650x1080-pixelresolutie vanaf februari beschikbaar komt voor een adviesprijs van 899 euro. De monitor beschikt over eyetrackingtechnologie van Tobii. De technologie kan gebruikt worden voor functies in spelletjes, zoals het draaien van het beeld wanneer de speler naar de rand van het scherm kijkt. Volgens Acer bieden al meer dan 45 games ondersteuning voor Tobii, waaronder Elite Dangerous, Deus Ex: Mankind Divided en Watch Dogs 2.

Het gebogen scherm heeft een responstijd van 4ms, 178-gradenkijkhoeken en een verversingssnelheid van 200Hz. De standaard laat de gebruiker het scherm draaien en kantelen. Ook kan de hoogte met 120mm versteld worden en zijn er twee 3-wattspeakers ingebouwd. Achter in het scherm zitten drie usb 3.0-poorten.

De Predator XB252Q en Predator XB272 beschikken beide over een tn-paneel met een full-hd-resolutie dat een verversingssnelheid tot 240Hz ondersteunt. De XB252Q is van een 24,5"-formaat en de XB272 heeft een formaat van 27 inch. De schermen hebben vier usb 3.0-poorten en twee 2-wattspeakers. De standaard staat naast draaien, kantelen en verstellen ook het gebruik van portretoriëntatie toe.

De XB252Q kost 599 euro en voor de XB272 moet 699 euro neergelegd worden. Deze schermen zijn eveneens vanaf februari in Europa verkrijgbaar. Alle modellen ondersteunen G-Sync.