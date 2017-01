Door Jelle Stuip, vrijdag 6 januari 2017 10:58, 16 reacties • Feedback

Nvidia heeft op CES de komst van beeldschermen met ondersteuning van de combinatie G-Sync met hdr aangekondigd. De panelen zijn in samenwerking met AU Optronics ontwikkeld en ondersteunen behalve G-Sync en hdr ook een groter kleurenbereik, dat in de buurt komt van dat van dci-p3.

De eerste G-Sync-panelen die ook hdr ondersteunen, hebben een diagonaal van 27" en een resolutie van 3840x2160 pixels. De maximale verversingssnelheid ligt op 144Hz en om hdr te kunnen weergeven is de backlight verdeeld in 384 zones, waarbij er ondersteuning is voor hdr10. Daarnaast kan het paneel een kleurbereik weergeven dat in de buurt van de dci-p3-gamut komt, aldus Nvidia.

De eerste beeldschermen die van het nieuwe paneel gebruikmaken zijn de Acer XB272-HDR en de reeds aangekondigde Asus ROG Swift PG27UQ. Beide schermen zullen in het tweede kwartaal van 2017 beschikbaar komen voor een nog onbekende prijs. De huidige 27" 4k-monitoren van Acer en Asus, die dus geen hdr-ondersteuning hebben, kosten op dit moment respectievelijk 719 en 839 euro. Nvidia-concurrent AMD greep CES aan om G-Sync-alternatief FreeSync ook hdr-ondersteuning te geven onder de naam FreeSync 2.