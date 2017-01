Door Emile Witteman, vrijdag 6 januari 2017 10:26, 37 reacties • Feedback

Submitter: Kipdrumstick

Corsair heeft een nieuwe muis en een nieuw toetsenbord aangekondigd op de CES. De Scimitar Pro-muis beschikt over twaalf macroknoppen en het K95-toetsenbord heeft mechanische toetsen. Beide producten zijn voorzien van rgb-verlichting.

De muis draagt de volledige naam Corsair Scimitar PRO RGB. Hij beschikt over een 16.000-dpi-sensor, twaalf macroknoppen en twee knoppen voor de dpi-switcher. Met de muisknoppen en het scrollwieltje meegerekend, heeft de muis een totaal van zeventien knoppen. Verder heeft hij zijn eigen opslag waarop persoonlijke instellingen kunnen worden opgeslagen, zodat de muis op een andere computer op dezelfde manier blijft functioneren.

Het K95 RGB Platinum-toetsenbord beschikt over mechanische switches van het Cherry RGB-type. Het toetsenbord is verkrijgbaar met bruine switches of zogenaamde Speed-switches, die vergelijkbaar zijn met rode switches, maar minder diep ingedrukt hoeven te worden voordat de drukactie geregistreerd wordt. Het toetsenbord beschikt over zes programmeerbare macrotoetsen, aparte mediatoetsen en rgb-verlichting. Net als de muis heeft hij interne opslag waarop eigen profielen kunnen worden opgeslagen. Aan de achterkant is een extra usb 2.0-poort.

Corsair vraagt op zijn website 89,99 dollar voor de Scimitar Pro RGB-muis en 199,99 dollar voor het K95 RGB Platinum-toetsenbord. Omgerekend en met btw is dit respectievelijk ongeveer 100 en 230 euro. Wanneer de apparaten in de winkels te verwachten zijn, is niet bekend.