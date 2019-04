Corsair maakt Ironclaw RGB Wireless- en Glaive RGB Pro-muizen beschikbaar

Corsair heeft twee nieuwe muizen voor gamers op de markt gebracht. De Ironclaw RGB Wireless is zoals de naam al aangeeft een draadloze variant van de Ironclaw RGB. De Glaive RGB Pro heeft onder andere verwisselbare duimgrips.

De Ironclaw RGB Wireless werkt op 2,4GHz via een protocol van Corsair zelf die werking tot op 10 meter afstand mogelijk zou maken. Daarnaast is de muis via bluetooth te gebruiken en kan een usb-kabel aangesloten worden waarmee de muis meteen laadt. De accutijd bedraagt vijftig uur. De Wireless-variant van de in januari aangekondidgde Ironclaw RGB heeft verder rgb-verlichting in drie zones en drie knoppen meer dan zijn voorganger voor een totaal van tien. Er is verder een 18.000dpi-sensor van Pixart en de schakelaars zijn van Omron.

Ook de Glaive RGB Pro heeft een 18.00dpi-sensor en deze is volgens het bedrijf in te stellen voor stapjes van 1 dpi. Er zijn vijf presets voor de gevoeligheid op te slaan. Verder heeft de muis drie verwisselbare duimgrips, zeven programmeerbare knoppen, een aluminium scrollwiel, Omron-schakelaars en rgb-verlichting met drie zones.

De prijzen maakt Corsair in zijn persbericht niet bekend maar de Ironclaw RGB Wireless en de Glaive RGB Pro staan al bij de HWi-prijsvergelijker voor 79,90 euro.