Ierland onderzoekt of plaintext-wachtwoordopslag Facebook strijdig met gdpr is

De Ierse Data Protection Commission is deze week een onderzoek gestart naar het onbeschermd opslaan van wachtwoorden van zijn gebruikers. In Canada stapt de privacywaakhond naar de rechter wegens privacy-inbreuken door Facebook.

Facebook heeft de Ierse Data Protection Commission ingelicht over het loggen en opslaan in platte tekst van miljoenen wachtwoorden van Facebook- en Instagram-gebruikers. "We zijn deze week een onderzoek gestart met betrekking tot dit probleem om te bepalen of Facebook aan zijn verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot relevante waarborgen van de gdpr ", schrijft de privacycommissie. Organisaties moeten op basis van artikel 32 lid 1 van die regels opgeslagen persoonsgegevens van ‘passende’ beveiliging voorzien.

Vorige maand maakte Facebook bekend dat de wachtwoorden van honderden miljoenen gebruikers van Facebook, Facebook Lite en Instagram per ongeluk onversleuteld op zijn interne systemen waren opgeslagen. Daardoor konden duizenden medewerkers bij de wachtwoorden. De oorzaak lag bij fouten van applicaties voor het loggen van gegevens.

In Canada concludeert het Office of the Privacy Commissioner of Canada na onderzoek over het Cambridge Analytica-schandaal dat Facebook de privacywet heeft overtreden. De autoriteit noemt dat Facebook ongeoorloofde toegang gaf tot persoonsdata aan apps van derde partijen. Ook ontbrak toestemming van vrienden van vrienden voor gebruik van data. Over het geheel genomen ontbrak het aan voldoende toezicht en verantwoordelijkheid bij het sociale netwerk, luidt de conclusie.

Al in 2009 adviseerde de Canadese privacyautoriteit dat Facebook maatregelen moest nemen. Omdat het sociale netwerk ook nu weer de adviezen naar zich neerlegt en uitkomsten van het onderzoek weerspreekt, stapt de Privacy Commissioner naar de rechter. De autoriteit wil Facebook zo dwingen maatregelen door te voeren.

